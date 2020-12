Mbombaj y la conquista ante el Furgón: “Sirve en la confianza”

Cuando se quemaban los papeles en la Primera B para Los Andes, apareció una actuación por demás lúcida del equipo al superar a la UAI Urquiza de visitante y ahora los dirigidos por Germán Cavalieri comparten la punta en su zona.

“Fue un partido tremendo por lo que veníamos pasando. Se dio un cruce lindo porque llegábamos en la misma situación, logramos un buen primer tiempo y sacamos la ventaja necesaria para obtener el triunfo”, apuntó Gustavo Mbombaj, uno de los principales artífices de la conquista del Milrayitas.

Panorama

Con las fiestas de por medio, los de Lomas de Zamora se enfocan en Colegiales, su próximo desafío en la zona reválida de cara al segundo ascenso al Nacional. La actuación ante el Furgón siembra buenas bases para un plantel que gana desde lo anímico.

En esa línea, en contacto con Info Región, Mbombaj analizó: “Es una victoria que sirve en la confianza. En lo personal me sirvió mucho, no me venía tocando jugar y estaba con bronca, se me dio la oportunidad junto con Uli Ortegoza y realizamos un buen encuentro en un trámite muy difícil”.

Y agregó: “Es un buen inicio para seguir laburando. Había que estar a la altura y demostrar cuando toca desde el arranque. Lo hice de la mejor manera, participé de los goles y es una satisfacción enorme porque forma parte de mi trabajo llegar, estar presente y asistir”.

Calendario

El martes Los Andes enfrentará a Colegiales. A merced de la pandemia los futbolistas viven un momento atípico en el que deberán continuar con la actividad oficial en fechas donde habitualmente disfrutaban de vacaciones.

“No estamos acostumbrados pero tuvimos un año muy feo y tenemos que adaptarnos. Dos veces por semana tenemos el pesaje que nos sirve para mantenernos, sino debemos pagar una multa. Somos todos grandes y sabemos que podemos hacer y qué no. Tenemos que demostrar el compromiso que es con el objetivo de volver al Nacional”, completó el mediocampista del Milrayitas, en charla con este medio.