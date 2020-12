Los Andes buscará una victoria que lo consolide como líder

Los Andes se encuentra en la antesala de un comprimo trascendental para el objetivo del semestre que es quedarse con el segundo ascenso al Nacional. Para ello primero intentarán obtener los tres puntos cuando este martes, desde las 17:10, reciban a Colegiales, por la fecha 4 de la zona reválida.

Luego de lo que fue un triunfo importante y el fortalecimiento de la idea de juego del equipo ante la UAI Urquiza, ahora los de Lomas de Zamora tratarán de ratificar ese andar y consolidarse con líderes de su grupo.

Última presentación

El comienzo del Milrayitas en el torneo no fue lo esperado, no solo sumaron dos empates consecutivos, totalmente negativos en un contexto de torneo corto donde los resultados urgen, sino que el equipo no daba muestras de buen juego, ni la solidez deseada por el cuerpo técnico.

En el último compromiso como visitante del Furgón, tal vez una de las últimas chances de subirse al tren de los equipos que pelearán por la clasificación, los de Lomas se impusieron con autoridad, vencieron 2-0 y se quedaron cortos.

El doble 9 que propuso el entrenador en cancha con Matías Linas y Alejandro Noriega dio resultado, este último convirtió y se dio el lujo de errar un penal, sin que eso opacara la actuación individual y colectiva.

Con ese antecedente inmediato, Los Andes volverá al Eduardo Gallardón para saldar la cuenta pendiente del encuentro con Argentino de Quilmes (empate en uno) y demostrar que está para disputarle el segundo ascenso a cualquiera.

Probables formaciones

Los Andes: Federico Díaz; Delfor Minervino, Christian Cepeda, Alejandro García, Marcelo Vaca; Gonzalo Salega, Gustavo Turraca, Gustavo Mbombaj; Ulises Ortegoza; Alejandro Noriega y Matías Linas.

DT: Germán Cavalieri.

Colegiales: Mauricio Aquino; Sebastián Ibars, Rodrigo Paillalef, Sebastián Martínez, Lucas Angelini; Fabrizio Palma, Luis Zeballos, Maximiliano Resquín, Martín Lucero; Facundo Stable y Marcos Godoy.

DT: Facundo Argüello.

Estadio: Eduardo Gallardón.

Hora: 17.10.

Árbitro: Franco Acita.