Judiciales esperan que el Gobierno “recapacite” y eleve una nueva propuesta

Desde la AJB señalaron que la oferta del Ejecutivo provincial no cubre la inflación de 2020 y los obliga a resignar la recuperación de 2018-2019.

Desde la AJB señalaron que la oferta del Ejecutivo provincial no cubre la inflación de 2020 y los obliga a resignar la recuperación de 2018-2019.

Los trabajadores nucleados en la Asociación Judicial bonaerense (AJB) realizaron el pasado miércoles un paro luego del rechazo a la oferta de incremento salarial efectuada por el Gobierno provincial, la cual los posicionaría “entre cuatro y seis puntos por debajo de la inflación de este año”.

Así lo precisó, en diálogo con Info Región, Jorge Sotelo, secretario adjunto de la AJB. “Empezamos el año con un reclamo salarial con la intención de no perder respecto a la inflación de 2020, y esta propuesta no lo logra”, sostuvo. “Cuando apareció la pandemia, fuimos resignando un montón de cosas, como la recuperación salarial de 2018 y 2019, producto de la situación de crisis lógica que se vive en esta pandemia. Pero manteníamos la idea de no perder con respecto a la inflación de este año”, destacó.

Según precisaron, el Ejecutivo bonaerense ofreció un incremento del 4 por ciento a partir del 1 de diciembre, sobre los haberes de diciembre de 2019, lo que sumado al aumento del 27 por ciento noviembre, representa una suba anual acumulada del 31 por ciento. “Este aumento del 31 por ciento nos hace quedar entre cuatro y seis por ciento por debajo de la inflación. En consecuencia, nos forzaron a tomar la medida en contra de esta resolución, y sin la posibilidad de hacer una asamblea”, agregó.

Sotelo, además, señaló que el reclamo se realiza “por una cuestión lógica de no ser los trabajadores quienes tiran el carro”, y “por lo que dice el gobierno de que la recuperación económica se fomenta en el mercado interno”. “Por eso creemos que hay que darle plata a los trabajadores y no ajustarlos”, explicó.

“Necesitábamos llevar adelante esta medida. Queremos que el gobierno recapacite y nos cite a una charla para continuar con esto en febrero. Queríamos cubrir la inflación de 2020, o que quede más o menos cerca, pero la situación no fue así”, recalcó.