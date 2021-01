Judiciales confía en que habrá una nueva convocatoria este mes

Los trabajadores judiciales aún no cerraron la paritaria del 2020, sin embargo, desde la Asociación Judicial Bonaerense (AJB) tienen las expectativas puestas en que será convocados a mediados de enero.

“Tenemos la suposición de que el Gobierno va a esperar al informe del Indec, que va a decir de cuánto fue la inflación de punta a punta incluyendo diciembre, para convocarnos, pero no tenemos certeza al respecto, estamos esperando”, sostuvo el secretario adjunto de la AJB, Jorge Sotelo. El informe se dará a conocer el 14.

Dejó en claro que no hay certezas sobre la convocatoria pero de no concretarse, se vendrá un “panorama difícil y desagradable”. “Le dijimos (al Gobierno) que planteen una fecha tentativa para empezar a debatir y no accedieron, con lo cual nos vimos obligados a terminar el año con un paro. Esperemos que no tengamos que comenzar el año otro”, sostuvo Sotelo acerca de la última oferta, que fue rechazada por ser “insuficiente”.

El Ejecutivo bonaerense ofreció el 30 de diciembre un incremento del 4 por ciento a partir del 1 de diciembre, sobre los haberes de diciembre de 2019, lo que sumado al aumento del 27 por ciento noviembre, representa una suba anual acumulada del 31 por ciento. “El mismo gobierno lo dijo, para salir de esta crisis económica hay que justamente generar un mercado interno que produzca un mayor consumo y una reactivación económica, y para eso la única forma es poniendo plata en los bolsillos de los trabajadores”, analizó Sotelo.