En febrero, abrirán las escuelas para vacunar contra el coronavirus

El gobierno de la provincia de Buenos Aires anunció que la campaña de vacunación se realizará también en las escuelas a partir de febrero. Además, indicaron que próximamente estará la autorización para poder vacunar con Sputnik V a los mayores de 60 años.

“La campaña antivacunas fracasó. En febrero vamos a ampliar el dispositivo de vacunación, con una segunda etapa en escuelas”, dijo el gobernador Axel Kicillof en una rueda de prensa en Mar Chiquita, tras reunirse con intendentes bonaerenses, y precisó que “pronto va a estar autorizada la vacuna para los mayores de 60 años”.

La primera etapa del Plan de Vacunación incluye a trabajadoras y trabajadores de Terapia Intensiva, personal con enfermedades preexistentes y mayores de 60 años, quienes podrán reincorporarse al sistema de salud una vez que sean inmunizados. Luego, continuará con el personal de las áreas generales de salud.

La vacunación contra el covid-19 para la población general llegará en una etapa siguiente, dentro del operativo Buenos Aires Vacunate. A través del sitio web, ya se inscribieron más de 700.000 personas para aplicarse la vacuna de forma voluntaria.

Más temprano, remarcó que “la provincia resolvió una suspensión de actividades de 1 a 6 de la mañana y una elevación de multas por no uso de tapabocas y para fiestas clandestinas” porque “se habían relajado mucho los cuidados” y analizó que “es muy peligroso el aumento de contagios”. “Durante la pandemia me acusaron de ser más duro, pero yo prefiero que me tomen por antipático que por irresponsable porque es una enfermedad muy complicada”, sentenció.

La Provincia dispuso que en los municipios que se encuentren en fases 3 y 4 del distanciamiento social se suspendan, desde ayer, la actividad comercial, artística, deportiva, cultural, social y recreativa entre la 1 y las 6. Además, las actividades sociales, recreativas y familiares se reducen a grupos de hasta 10 personas en espacios cerrados y abiertos.

También se restringe el uso de transporte de pasajeros urbano a personas alcanzadas por las actividades y servicios definidos como esenciales. El texto habilita a las autoridades municipales el control del cumplimiento de la obligación de utilizar tapabocas y la aplicación de las multas correspondientes.