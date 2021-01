Miguel Briscas es el nuevo delegado del Ministero de Trabajo en Lomas de Zamora

Miguel Briscas asumió formalmente este miércoles como Delegado local de la Agencia Territorial Lomas de Zamora del ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la Nación, en un encuentro que se llevó a cabo en la sede de esa dependencia.

El flamante delgado, que es Secretario General de la Asociación de Docentes Universitarios de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora (ADIULZA), reviste también carácter de Miembro del Consejo Directivo de la CGT Regional Lomas de Zamora.

Del evento fueron parte el Subsecretario de Articulación Territorial, Gerardo Girón, en representación del ministro del área, Claudio Moroni; el vicerrector de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, Horacio Gegunde; y el decano de la Facultad de Ciencias Sociales, Gustavo Naón.

“Agradezco al Consejo Directivo de la Regional Lomas de Zamora y en particular a su titular Sergio Oyhamburu”, señaló Briscas tras el encuentro, al tiempo que resaltó la figura de Héctor Daer por su apertura y su amplitud al respaldar a alguien que “pertenece a un sindicato que no está enrolado en su grupo interno y sin embargo se ha tenido en cuenta el trabajo de la FEDUN y propició esta designación dando un ejemplo que demuestra que cuando se habla de unidad, no hay lugar para mezquindades menores”.

Más tarde, se llevó a cabo una actividad por zoom, donde Briscas fue presentado al personal de la Agencia y a las autoridades del Ministerio de Trabajo de la Nación. “El desafío está planteado, expresó Briscas, llevaremos todas las herramientas y la información que tenemos ahora a todos los rincones para que los vecinos puedan acceder sin que sea necesario venirse hasta los centros, será posible porque ya demostramos que trabajando en equipo es posible”, agregó.

Finalmente, el flamante delegado se expresó respecto a la implementación de las Agencias Móviles para acercar a todos los vecinos el menú del Ministerio que hará pie fundamentalmente en la capacitación profesional.

“Respaldo total” de la CGT local

Mediante un comunicado, la expresión regional de la Confederación General del Trabajo hizo saber que “Briscas tiene el respaldo total” de esa organización y que durante la asunción estuvo acompañado por una “destacada delegación de representantes sindicales, mientras otros por cuestiones de protocolo sanitario, estuvieron dentro del edificio o en las inmediaciones”.

La central obrera también destacó que el flamante delegado exprese la intención de llevar el Ministerio a la calle, “en clara alusión a la continuidad de la tarea que se desarrolla bajo la denominación de Los Sindicatos en tu Barrio, por la Regional Lomas de Zamora en los seis distritos donde tiene ámbito de actuación y que desarrolló dando contexto a la experiencia realizada”.

