En Lomas, no hay docentes vacunados pero avanzan las obras en escuelas

La edil por el Frente de Todos de Lomas de Zamora, Adriana Grandoli, aseguró que en el distrito se está “poniendo en condiciones” las escuelas para la vuelta a las clases presenciales. El 17 reabrirán las instituciones educativas. Confirmó que no hay docentes vacunados contra el Covid-19 aún, pero confía en que sucederá pronto.

“En el distrito obviamente se estuvo trabajando el año pasado y se está trabajando ahora en el tema de poner en condiciones las escuelas para este inicio de clases, como ya lo avisó el gobernador (Axel Kicillof)”, explicó la concejala a Info Región. El 17 de febrero comenzarán a ir los alumnos que tengan que “recuperar” contenidos.

Recordó, de todos modos, que la presencialidad no será plena, sino que se combinará con virtualidad. “No está resuelto el tema de los contagios”, aclaró, y en este punto señaló que aún no hay docentes vacunados en Lomas de Zamora, pero confía en que sucederá pronto.

“La llegada de la vacuna es lo más esperado para todos nosotros y nosotras. Ya se empezó a vacunar a compañeros docentes en algunos lugares de la Provincia, todavía no en el Conurbano ni en nuestro distrito, pero eso no quiere decir que en estos días no suceda. Se están preparando las escuelas para hacer la acción de la vacunación y también los centros de salud y algunas sedes sindicales de Suteba”, ahondó Grandoli.

La crítica a Juntos por el Cambio

Cuestionó el manejo de la oposición y enfatizó que Juntos por el Cambio “utilizó durante todo el año pasado como un tema político” los escenarios complejos, que implicaban “la vida o la muerte”. “Ya están en campaña y lamentablemente están usando políticamente el tema de la vacunación“, consideró.