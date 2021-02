Andrada pidió reforzar la vacunación para volver a la presencialidad en las escuelas

La concejala por Juntos por el Cambio de Lomas de Zamora Graciela Andrada destacó la importancia de que se continúe con la vacunación de los docentes y auxiliares con la mirada puesta en la recuperación de la presencialidad en la educación y subrayó que desde el bloque están solicitando que se declare la educación como esencial, porque consideran fundamental que se los vacune para evitar cualquier contagio.

“El protocolo lo tiene que haber armado durante todo el año el Ministerio de Educación de la Provincia y de la Nación. No puede ser que no hayan armado un protocolo y no haber hecho una evaluación de cómo están en forma edilicia después de treinta años de gobierno peronista”, criticó.

Porque explicó que la “destrucción” de la educación pública es “culpa” del peronismo que gobierna “desde el 1987”. “El Municipio obviamente tendrá armado su protocolo, pero sus bases están dadas por la provincia y la nación”, aseveró.

En este marco advirtió que “todavía” no les han informado a los concejales cuáles son las actividades que se harán, ni cómo van a protocolizar la vuelta a clases.

Reclamos a Edesur

Por último señaló que “en todos los barrios” preocupa el servicio que brindan las empresas Edesur y Aysa. Ya que “le estamos pidiendo” a nuestros vecinos que se laven las manos y “no tienen acceso al agua”.

Porque en las épocas que ha gobernado el kirchnerismo han habido “muchos” cortes de luz y ha aumentado “300, 400” por ciento la luz. “Volvemos a sentir lo mismo en este gobierno y nos preocupa que a los servicios esenciales los hemos tenido en escasez durante la pandemia y con la ola de calor”.

Dolor por la muerte de Osvaldo Mércuri

Tras el fallecimiento del histórico dirigente político Osvaldo Mércuri, varios referentes de la política, tanto nacional como local, lo recordaron. Al respecto, Andrada sostuvo que su desaparición física significa “una pérdida importante para la política”. “Sabemos quién era Osvaldo para la provincia y para Lomas”, remarcó.

Recordó que en los últimos años, que compartieron en Cambiemos, “conoció a un hombre” que “conocía” la política y con quién se podía conversar. “Me dio mucha tristeza porque era un persona con la cual teníamos un buen diálogo”.