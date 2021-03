Alberto Fernández: “Mi urgencia son los que no tienen casa ni trabajo; no acordar con los acreedores”

El presidente Alberto Fernández dijo hoy que su “mayor urgencia” son “los que no tienen casa ni trabajo, no acordar con los acreedores”, y afirmó que el plan a tres años para construir 260 mil viviendas por 10.000 millones de dólares implica la “cuarta parte de la deuda que tomaron otros con el FMI irresponsablemente en un año”, en referencia al préstamo gestionado por la gestión macrista.

“Cuando me apuran a renegociar con el Fondo, yo digo que mi urgencia son los que no tienen casa ni trabajo; no acordar con los acreedores. Ésa es mi mayor urgencia. Quiero acordar en términos de que no nos postergue más a los argentinos”, sostuvo el Presidente en un acto de entrega de viviendas en el Museo del Bicentenario.

También cuestionó la “miserabilidad política” de la gestión anterior por no entregar viviendas que ya en 2015 estaban construidas. Sostuvo que sintió “impotencia de ver casas maravillosas que habían quedado construidas en 2015 y por razones inentendibles, que no son otras que la miserabilidad política no fueron entregadas a la gente” y dijo que la vivienda es un “derecho humano y tenemos que garantizarlo”.

Así lo afirmó al encabezar, junto al ministro Jorge Ferraresi, en el Museo del Bicentenario de Casa Rosada el acto en el que el Gobierno nacional firmó un convenio con la CGT y la CTA para asignar 1.200 viviendas del programa “Procrear II Cogestión Local con Sindicatos”, en la Ciudad de Buenos Aires y en distintos municipios bonaerenses.

Las 1.200 viviendas se encuentran en la Ciudad de Buenos Aires, y en la provincia de Buenos Aires en los municipios de Ezeiza, La Matanza, San Miguel, San Nicolás, Lincoln, Bahía Blanca y Tandil.

Según se explicó, el “Procrear II Cogestión Local con Sindicatos” tiene como objetivo facilitar el acceso a la vivienda promoviendo la participación activa de los sindicatos en su asignación, teniendo en cuenta la disponibilidad de los Desarrollos Urbanísticos del programa.

Del acto participará también el intendente de La Matanza, Fernando Espinoza y, además, se entregarán las llaves de diez casas a familias adjudicatarias del Programa “Procrear”.