Galeano volvió al gol luego de un mal momento: “Me repongo lentamente”

El referente de Los Andes superó el coronavirus pero no le fue nada fácil tras un cuadro de neumonía. "Aún me cuesta recuperar el aire", indicó.

Diego Galeano volvió a tener minutos en el primer equipo de Los Andes en lo que fue la victoria 2-0 como visitante de Colegiales. Además, el referente del Milrayitas convirtió el gol que cerró el triunfo en Munro.

Pero el momento del delantero tiene algo de especial. Es que durante la pretemporada sufrió el contagio de coronavirus y no pasó un buen momento. “Me agarró bastante fuerte, hice un cuadro de neumonía debido a la tos dura que mantuve por más de una semana. No podía parar de toser y aún me cuesta recuperar el aire. Me repongo lentamente pero cuesta bastante”, contó en charla con Info Región.

Por ello celebró doblemente la conquista del elenco de Lomas de Zamora. “La idea es ganar minutos de partido despacito. Estoy contento con la victoria, me gustó el rendimiento, más que nada en el primer tiempo. Se hizo un buen encuentro, tuvimos el arco en cero y sacamos un buen resultado que es lo más importante”, indicó.

Buen arranque

Un empate en casa y la victoria como visitante fueron las dos primeras fechas del equipo de Sebastián Salomón en el arranque de la Primera B. El rendimiento del equipo tuvo altibajos pero en su segunda presentación fue efectivo y se quedó con los tres puntos.

Al respecto, Galeano comentó: “Era fundamental ganar, sabíamos de la importancia de conseguir los tres puntos. Se notó las ganas en el primer tiempo y nos dimos cuenta que podíamos hacer daño. Jugamos bien al fútbol y nos tranquilizamos con la pelota”.

En paralelo habló sobre su tanto, el cual cerró la cuenta en un partido que estaba complicado para el Milrayitas. “No soy un jugador de hacer goles, pero es lindo y también por el momento en que se dio, más que nada por todo lo que pasé. Lo más importante no es quien haga los goles sino encontrar el funcionamiento”, explicó.

Lo que viene

Los Andes enfrentará el sábado a Fénix en el Eduardo Gallardón con la intención de estirar el invicto y rápidamente posicionarse en lo más alto de la tabla. Desde el grupo apuntan a elevar el nivel y seguir por el buen camino.

“Si Los Andes sigue jugando como lo hizo en el primer tiempo con Colegiales vamos a andar bien y conseguir los resultados que nos propusimos. Tengo mucho fe por lo que entrenamos y la idea”, sentenció el ex Barracas Central, en diálogo con este medio.