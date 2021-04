Lanús hará una presentación ante la Provincia para abrir las escuelas

El intendente de Lanús, Néstor Grindetti, anunció que realizará una presentación ante las autoridades de la Provincia sobre el ingreso y el egreso en las escuelas. La restricción, que comenzó a regir este lunes, se extiende hasta el 30 de abril. Hubo marchas en la Región.

El jefe comunal y el secretario de Educación, Empleo y Deportes local, Damián Sala, mantuvieron reuniones con referentes de la comunidad educativa. “Vamos a elaborar una propuesta concreta para llevarle a las autoridades de la Provincia. Queremos volver a tener a los chicos en las aulas. Siempre cuidando la salud y la educación”, aseguró Grindetti a través de Twitter.

“Nos reunimos con representantes de la comunidad educativa para mirar hacia delante, todos coincidimos que la educación presencial debe ser garantizada y que las escuelas no son focos de contagios”, expresó, y precisó que la propuesta que se elabora tiene que ver con la entrada en las escuelas. “Estamos elaborando una serie de propuestas concretas de protocolos para acercarle a las autoridades provinciales respecto de los ingresos y egresos de los colegios y el nivel de circulación de los alumnos”, precisó.

Vale recordar que, ante el anuncio de la vuelta temporal a clases virtuales en los distritos que componen el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), Sala había expresado su rechazo. “Está demostrado que no son foco de contagio y circulación del virus. La Educación es el futuro de la Argentina y los chicos tienen que ser nuestra prioridad”, sostuvo en aquel momento.

Más temprano, el jefe de Gabinete bonaerense, Carlos Bianco, había advertido: “No vamos a permitir que ninguna actitud trasnochada sumerja a nuestra provincia en la anarquía“. Fue en sintonía y respaldando los dichos del gobernador Axel Kicillof durante la víspera, cuando la Ciudad de Buenos Aires abrió las escuelas tras una presentación ante la Justicia. “Preferimos ser antipáticos con algunos pero absolutamente responsables, a hacer política con la vida y con la muerte“, sentenció el mandatario provincial el lunes.

Desde el viernes pasado rigen las nuevas restricciones en el AMBA, donde la curva de contagios de coronavirus ascendió con fuerza en las últimas semanas. No se puede circular entre las 20 y las 6, los comercios pueden funcionar de 9 a 19 (salvo gastronómicos, que pueden continuar atendiendo bajo la modalidad de take away y delivery), no se permiten los encuentros sociales en espacios cerrados y tampoco las actividades deportivas (cerraron clubes de barrio, gimnasios y natatorios). En este escenario, se planteó el retorno, por dos semanas, a la virtualidad de las clases.

El lunes pasado hubo manifestaciones en distintos puntos de la Provincia por el tema escolar. De hecho, en Lomas de Zamora, decenas de padres de chicos que quieren que vuelvan a cursar en las aulas se movilizaron a la Municipalidad. También hubo abrazos simbólicos en distintas instituciones privadas, como los colegios Barker, Euskal Echea y San Albano.