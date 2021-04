“No vamos a permitir que ninguna actitud trasnochada sumerja a nuestra provincia en la anarquía”, aseguró Bianco

El jefe de Gabinete de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, ratificó que continuarán con las medidas adoptadas para restringir la circulación en pos de bajar la curva de contagios de Covid-19 en el Área Metrpolitana de Buenos Aires (AMBA). “No vamos a permitir que ninguna actitud trasnochada sumerja a nuestra provincia en la anarquía”, sentenció.

Anunció que tres distritos de la Provincia retroceden a Fase 2 y aclaró que la suspensión de la presencialidad escolar comenzará a regir a partir del lunes 26 de abril. Será por dos semanas. Los distritos que se suman a la fase con más restricciones son Zárate, Castelli y General Villegas.

“Vamos a seguir adoptando todas las medidas establecidas por el gobierno nacional, siempre respetando la ley”, aseguró Bianco, y advirtió: “No vamos a llevar adelante ningún tipo de operación o manipulación judicial para no tomar alguna medida”.

Destacó, en sintonía con lo expuesto ayer por el presidente Alberto Fernández y el gobernador Axel Kicillof, que “son medidas sanitarias”. “No vamos a permitir que ninguna actitud trasnochada sumerja a nuestra provincia en la anarquía”, disparó.

Medidas

Hizo un repaso por las medidas adoptadas a partir del DNU de Alberto Fernández. Hizo hincapié en la suspensión de la presencialidad pero es “efectiva por una semana” debido al esquema mixto que se implementó este año en el cual los alumnos “una semana tienen clase, la siguiente continúan con su proceso de aprendizaje a través de redes, cuadernillos”.

No se pueden realizar talleres culturales ni actividades en espacios cerrados, tampoco se permiten natatorios o gimnasios cerrados y las actividades deportivas al aire libre pueden realizarse en grupos de hasta 10 personas. Tampoco se permite la actividad comercial después de las 19, salvo los gastronómicos que pueden continuar como delivery y take way. Se prohíbe la circulación entre las 20 y las 6.

Cambio de fase

Si bien el anuncio de este martes se hará oficial mañana, anticipó que hay tres distritos que retroceden a Fase 2. Se trata de Zárate, Castelli y General Villegas. “Quiero dar certeza a una cuestión: en este caso, esa suspensión de las clases comienza el lunes próximo, por dos semanas”, dijo; es decir, corre a partir del 26 de abril.

También precisó que en General Villegas, “no se hace efectiva la suspensión en todas las localidades sino en las que están mas comprometidas”. Continuarán las clases presenciales en tres localidades y se suspenden en siete.

Baja la velocidad de contagio

El funcionario, quien estuvo acompañado por el ministro Daniel Gollán durante la conferencia de prensa, explicó que hubo un “crecimiento relativamente moderado de los casos”, que pasaron de un salto de 67 por ciento a 17. “Para eso se implementan las medidas”, insistió.

También mencionó que se hizo un “análisis de circulación en el AMBA, la zona mas comprometida, y hay una reversión de la tendencia”. “Veníamos con movilidad en ascenso y ha caído, aunque no lo suficiente”, explicó, al tiempo que aclaró que a partir de las restricciones se podrán ver próximamente “resultados más satisfactorios”.

Situación epidemiológica

Los casos de coronavirus en la provincia de Buenos Aires ascendieron a 1.173.172 tras confirmarse 10.515 nuevos contagios en las últimas 24 horas, informó hoy el Ministerio de Salud local.

Según la cartera a cargo de Daniel Gollan, en el territorio bonaerense fallecieron 30.278 personas desde el inicio de la pandemia en el país, en marzo de 2020.

Asimismo, se informó que 6.134.141 bonaerenses se anotaron para recibir la vacuna contra la Covid-19. La cartera sanitaria detalló que ayer se inmunizó a 28.349 personas y que el total de vacunas aplicadas hasta el momento en territorio bonaerense llega a 2.524.462 (2.255.913 con la primera dosis y 268.459 con la segunda).