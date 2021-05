Lanús visitará la Bombonera para tratar de revertir su racha negativa

En un inusual matutino, Boca Juniors recibirá a partir de las 10, a un Lanús en busca de mejorar la pálida imagen dejada tras la derrota ante Gremio y que trata de no perder el tren para la segunda fase de la Copa de la Liga Profesional 2021. Enfrente, tendrá a un Boca Juniors ganador y que sabe que un triunfo garantizará su pase a la siguiente etapa del certamen, una fecha antes de cerrar la etapa clasificatoria.

Los equipos llegan a este encuentro por la fecha 12 de la zona B del certamen con realidades diferentes: mientras el local con 19 puntos es escolta del puntero Vélez Sarsfield; Lanús se ubica en el quinto lugar de la tabla con 16 unidades, una menos que Independiente, equipo que, hasta el momento cierra la lista de los que pasarían a la fase final.

Si bien la diferencia en la tabla no aparece tan abultada, Boca llega al cotejo tras tres triunfos y una derrota, mientras que Lanús acumuló tres derrotas consecutivas contra Vélez (2-1), Sarmiento (1-0) y Newell’s (2-4).

¿Vuelve Lautaro Acosta?

El encuentro será dirigido por Facundo Tello Figueroa y el local formaría con: Agustín Rossi; Nicolás Capaldo, Lisandro López, Carlos Izquierdoz, Frank Fabra; Cristian Medina, Alan Varela, Agustín Almendra; Cristian Pavón, Carlos Tevez, Sebastián Villa.

En tanto, el visitante aún no dio pistas aacerca de los once que saldrían a disputar el certamen. La buena noticia es que los testeos para detectar COVID-19 fueron todos negativos y que Lautaro Acosta -quien entrenó con los que no jugaron desde el arranque ante los brasileños- pudo completar la práctica sin inconvenientes por lo que hoy será probado y hay muchas chances que integre el banco de suplentes.