Lomas de Zamora: Piden la asistencia del Estado frente al impacto del confinamiento en el comercio

Las ventas minoristas habían comenzado a repuntar en abril (la mejora fue del 40 por ciento respecto al mismo mes de 2020, cuando el país estaba en cuarentena) y si bien mayo no avizoraba demasiadas mejoras, la esperanza estaba puesta en poder recuperar de a poco los niveles de venta de 2019. Sin embargo, el nuevo confinamiento provoca un quiebre y si bien hay malestar por parte de comerciantes, entienden la gravedad de la situación sanitaria. Piden ayuda del Estado nacional, provincial y local.

“Nadie quiere cerrar pero lo escuchamos todos, está grave la cosa”, aseguró el presidente de la Cámara de Comercio de Lomas de Zamora, Alberto Kahale. “Tendríamos que priorizar otra vez la salud antes que la economía”, apuntó el también referente de la Federación Económica de la provincia de Buenos Aires (FEBA).

De todos modos y en sintonía con la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), de la que también forma parte la cámara lomense, el dirigente señaló a Info Región que solicitarán la ayuda del Estado para aquel que le provoque un daño económico este nuevo confinamiento.

“Pedimos, para poder acompañar el aislamiento social que se nos exige, que el Gobierno disponga una pausa total de nuestras obligaciones, que se suspendan todos los vencimientos impositivos, laborales y previsionales nacionales, provinciales y municipales”, señala el comunicado difundido en las últimas horas, y propone también que se prorroguen los vencimientos bancarios, se reinstaure el ATP para el personal y se prorroguen las facturas de servicios públicos.

Desde hoy y hasta el 30 de mayo habrá un confinamiento en las zonas de “alarma”. Sólo estarán habilitados los comercios esenciales, los comercios con envío a domicilio y para llevar (take away). Se podrá circular en las cercanías del domicilio, entre las 6 de la mañana y las 18, o por razones especialmente autorizadas. “Muchos comercios quedaron en el camino después de años de trabajo y esfuerzo”, advierte la Cámara de Comercio e Industria de Lomas de Zamora, y advierte: “Si no vendemos, no podemos seguir”.

Luego de conocerse las nuevas restricciones en el marco de la pandemia por Covid-19, la CAME reclamó un auxilio financiero, impositivo y previsional para evitar el colapso de las pymes. “Cabe destacar que las pymes movilizan el 70% del empleo privado del país y, por el impacto de la primera cuarentena estricta, CAME registró un cierre masivo de comercios que alcanzó a un 15.6% de los locales del país, que representan más de 90 mil comercios”, advierte la entidad.

Ayer, el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, anunció la implementación de nuevas medidas económicas para ayudar a los sectores afectados por el confinamiento dispuesto para tratar de frenar el aumento de los casos de coronavirus.

Las ventas minoristas repuntaron en abril, al que la CAME definió como “un mes atípico”. La actividad mejoró un 40,8 por ciento en términos interanuales, pero lo cierto es que está un 26 por debajo de los niveles de venta de 2019, cuando la pandemia no había llegado al país. En marzo la mejora había sido del 14,4 por ciento, pero tanto enero como febrero se movieron en terreno negativo, con bajas del 5,8 y 6,5, respectivamente.

A comienzos de mayo, el 30 por ciento de los locales estaba cerrado. El Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de la provincia de Buenos Aires advirtió que de cada 10 locales comerciales había tres desocupados. Muchos se desocuparon y fueron ocupados rápidamente, otros comerciantes se reconvirtieron pero muchos otros debieron bajar la persiana.

El comunicado

Hemos atravesado durante más de un año la peor crisis sanitaria de nuestra historia. Cumplimos con todas las medidas sanitarias para nuestra gente, para nuestros clientes y asegurando los comercios como espacios seguros y libres de contagio.

Hemos sido testigos de la proliferación de fiestas clandestinas, venta informal sin ningún protocolo y reiteradas manifestaciones que no hicieron más que poner en riesgo la salud de la población.

Agotamos nuestras reservas y liquidamos parte de nuestro stock para poder sobrevivir y llevar a nuestros hogares el sustento diario. Aún así muchos comercios quedaron en el camino después de años de trabajo y esfuerzo. Hoy nuestra vida comercial es día a día. Si no vendemos, no podemos seguir.

Frente a esta realidad pedimos para poder acompañar el aislamiento social que se nos exige que el gobierno disponga una pausa total de nuestras obligaciones, que se suspendan todos los vencimientos impositivos, laborales y previsionales nacionales, provinciales y municipales. Que se prorroguen los vencimientos bancarios, que se reinstaure el ATP para nuestro personal y que se prorroguen las facturas de servicios públicos. Y fundamentalmente que se avance en el proceso de vacunación de todos nuestros colaboradores.

Sólo así podremos seguir desarrollando nuestra actividad, sirviendo a cada una de nuestras comunidades e impidiendo que más de 50 mil pymes comerciales cierren sus puertas y dejen sin trabajo a quienes son nuestras familias de empleados.