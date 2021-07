El jefe de Gabinete de Kicillof comparó a la oposición con el nazismo

El jefe de Gabinete bonaerense, Carlos Bianco, sostuvo que la oposición “dio un salto que ni siquiera el fascismo o el nazismo se animó a hacer en ningún momento, que es odiar al país, están tratando de instalar que Argentina es un país sin oportunidades”.

En este sentido, precisó que Argentina “es el mejor” país de America Latina: “Tuve la suerte de ser funcionario de la cancillería y tuve la suerte de recorrer gran parte del mundo, hay pocos países tan ricos y diversos como la Argentina. Hoy Argentina debe estar entre los tres países donde se vive mejor en América Latina”.

No es la primera ocasión en la que Blanco ataca frontalmente a la oposición, anteriromente había subrayado que “(Mauricio) Macri, (Patricia) Bullrich, (Elisa) Carrió pusieron palos en la rueda todo el tiempo”, al tiempo que consideraba que “los medios de comunicación militantes de derecha tratan de desestabilizar al Gobierno” y los acusó de estar “del lado del virus”.

¿El tono de la campaña?

Estas delaraciones están en el mismo tono que las vertidas recientemente por el Jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y parece ser que marcarán el tono que el oficialismo le dará a la campaña electoral de cara a las legislativas de este año: “A nosotros, los muertos de COVID nos duelen, nos provocan dolor y acompañamiento a la familia, para ellos son una oportunidad de hacer política”. Están muy estresados y no logran conectar con una ciudadanía que les exige otra cosa”, había acusado el nieto del ex gobernador bonaerense.

“El discurso del odio, de la sospecha permanentemente, en vez de tomar un rol constructivo como oposición, terminan haciendo estas cosas que como efecto buscan ganar cinco minutos de fama en algún medios”, sostuvo Cafiero durante otro pasaje de esa entrevista.

También la vicepresidente, Cristina Fernández de Kirchner utilizó un tono similar durante un acto de entrega de netbooks en Lomas de Zamora: “Creo que en el fondo no quieren a la Argentina. Siento que a los que odian es a los argentinos y no lo quieren decir. Se quieren ir y no se pueden”, disparó en esa ocasión».