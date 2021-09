Los clubes de la Premier League que no cedieron jugadores a Brasil serían sancionados

Aunque la FIFA no lo informó oficialmente, medios europeos ya hablan de las bajas para el Liverpool, Manchester City, Manchester United, Chelsea y Leeds.

Aunque la FIFA no lo informó oficialmente, medios europeos ya hablan de las bajas para el Liverpool, Manchester City, Manchester United, Chelsea y Leeds.

Los jugadores de los clubes de la Premier League que no fueron cedidos a los seleccionados sudamericanos no podrán actuar el fin de semana próximo, según lo establece la normativa del estatuto del futbolista, anunció este miércoles la prensa europea. La FIFA no se ha expedido sobre el tema.

Los equipos que negaron a los futbolistas brasileños, como el caso de Liverpool, Manchester City, Manchester United, Chelsea y Leeds, no podrían alinear a estos jugadores en la próxima fecha de la Premier, señaló el diario Mundo Deportivo de España, datos replicados por otros medios locales e internacionales. Esto se da en el marco de la polémica por la suspensión del choque con Argentina.

La aplicación de la normativa del Estatuto del Jugador contempla que en caso de no ceder a un internacional, su club puede ser sancionado con la prohibición de no alinearle durante el tiempo que habría debido durar la cesión y cinco días más a contar desde la fecha prevista para su regreso. En este caso, los cinco días van del 10 al 14 de septiembre. La Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) no desmintió ni confirmó esta información.

De no cambiar la situación, los afectados serían Alisson, Fabinho y Roberto Firmino en Liverpool; Raphinha en Leeds; Ederson y Gabriel Jesus en Manchester City; Thiago Silva en Chelsea y Fred en Manchester United. En el caso de Thiago Silva y Fred la sanción les privaría de jugar el cotejo del United ante Young Boys y Chelsea frente a Zenit de la primera jornada de la fase de grupos de la Champions, partidos programados para el martes 14.

Si los clubes afectados no cumplieran con la prohibición de alinear a los citados jugadores, podrían verse sancionados con la pérdida de sus respectivos partidos por 3 a 0, por alineación indebida.

Los argentinos de la Premier fueron liberados

El seleccionador argentino, Lionel Scaloni, explicó hoy que liberó a Emiliano Martínez, Emiliano Buendía, Cristian Romero y Giovani Lo Celso porque “estaban agobiados” ante la presión de la Premier League inglesa para que regresen a Reino Unido antes del partido de mañana con Bolivia.

“Los jugadores de Inglaterra nos comentaron algunas cosas que estaban pasando en sus clubes y decidí liberarlos porque estaban agobiados. La decisión la tomé porque no podíamos exponerlos y retenerlos con la cabeza en tantas cosas”, afirmó Scaloni en la conferencia de prensa previa al partido de mañana con Bolivia. “Ellos siempre mostraron predisposición para estar acá y jugar los tres partidos. Somos el único seleccionado que contó con todos los convocados y volvería a citar a los mismos. La FIFA nos apoyó cuando les dijo a las federaciones que los cedan”, explicó.