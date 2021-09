En medio de la escalada de tensión, Alberto participó del Foro de las Principales Economías sobre Energía y Clima

El presidente Alberto Fernández participó este viernes del Foro de las Principales Economías Sobre Energía y Clima, en el marco de una jornada signada por la tensión. Ayer, la vicepresidenta Cristina Fernández reclamó que “honre” el compromiso asumido con el pueblo. “No es este el tiempo de plantear disputas”, aseguró el jefe de Estado, y bregó por garantizar la unidad de la coalición de gobierno. Se esperan definiciones sobre el Gabinete.

El Presidente junto a líderes globales de manera virtual en el Foro de las Principales Economías sobre Energía y Clima, convocado por su par de Estados Unidos, Joe Biden. “O globalizamos la solidaridad o globalizamos la indiferencia”, afirmó en su intervención desde la residencia presidencial de Olivos, en la cual planteó ante Biden y los dirigentes globales la necesidad de mejores condiciones de financiamiento para enfrentar la crisis climática y, en consonancia, una baja de tasas y más plazos ante el Fondo Monetario Internacional (FMI).

“Resulta esencial para la Argentina la posibilidad de que se eliminen las sobretasas y se extiendan los plazos de pago” de los compromisos con el FMI, teniendo en cuenta “las actuales circunstancias de estrés sanitario, financiero y ecológico”, afirmó. Al referirse a la situación del país, señaló que “los recursos aprobados en 2018 por el Fondo Monetario Internacional a la Argentina fueron de 57.000 millones de dólares, el equivalente a todo lo que el FMI desembolsó en el año de la pandemia a 85 naciones del mundo”, lo que la convierte “en una deuda insostenible”.

Del foro participaron los primeros ministros de Australia, Scott Morrison; Bangladesh, Sheikh Hasina; Italia, Mario Draghi; Japón, Yoshihide Suga, y el Reino Unido, Boris Johnson; y los presidentes de Indonesia, Joko Widodo; México, Manuel Andrés López Obrador, y la república de Corea, Moon Jae-in. También formaron parte la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, y del Consejo Europeo, Charles Michel y el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, además de representantes de Alemania, Arabia Saudita, Brasil, Canadá, China, Francia, India, Rusia, Sudáfrica, y Turquía.

El Foro de las Principales Economías sobre Energía y Clima (MEF, por sus siglas en inglés), fue convocado por el presidente estadounidense, para dar un debate específico acerca de las acciones futuras y necesarias para abordar la crisis global del cambio climático. El encuentro apunta a fortalecer los esfuerzos sobre los cambios climáticos y asegurar el éxito de vigésima sexta Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP26), a realizarse del 31 de octubre al 12 de noviembre próximo en la ciudad de Glasgow, en el Reino Unido, en colaboración con Italia, y que será la cita internacional más importante sobre el medio ambiente desde el Acuerdo de París.

Prevista inicialmente para noviembre de 2020, la COP 26 debió ser reprogramada para este año debido a la pandemia de Covid-19, lo cual, según señaló Naciones Unidas, “garantiza que todas las partes puedan centrarse en los temas que se debatirán en esta conferencia vital, y permite disponer de más tiempo para realizar los preparativos necesarios”.

Tensión política

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner le reclamó que honre el compromiso asumido con el pueblo, a través de una carta que se difundió públicamente, en la cual precisó que mantuvo varias reuniones con el Presidente en Olivos y le manifestó su disgusto por “el ajuste fiscal” que “impactaba negativamente en la actividad económica”. “La respuesta siempre fue que no era así, que estaba equivocada y que, de acuerdo a las encuestas, íbamos a ganar ´muy bien´ las elecciones. Mi respuesta, invariablemente, era ´no leo encuestas… leo economía y política y trato de ver la realidad´”, señala el texto.

“Fui, soy y seré peronista. Por eso pensaba que no podíamos ganar. Y se lo decía no sólo al Presidente. Muchos compañeros y muchas compañeras escucharon mis temores”, expresó, al tiempo que calificó como “sin precedentes” la derrota de las PASO. “Al día siguiente de semejante catástrofe política, uno escuchaba a algunos funcionarios y parecía que en este país no había pasado nada, fingiendo normalidad y, sobre todo, atornillándose a los sillones. ¿En serio creen que no es necesario, después de semejante derrota, presentar públicamente las renuncias y que se sepa la actitud de los funcionarios y funcionarias de facilitarle al Presidente la reorganización de su gobierno?”, preguntó.

Y precisa: “Cuando tomé la decisión, y lo hago en la primera persona del singular porque fue realmente así, de proponer a Alberto Fernández como candidato a Presidente de todos los argentinos y las argentinas, lo hice con la convicción de que era lo mejor para mi Patria. Sólo le pido al Presidente que honre aquella decisión… pero por sobre todas las cosas, tomando sus palabras y convicciones también, lo que es más importante que nada: que honre la voluntad del pueblo argentino”.

Alberto, en tanto, aseguró que “la coalición de gobierno debe escuchar el mensaje de las urnas y actuar con toda responsabilidad”, y remarcó que seguirá “garantizando la unidad del Frente de Todos a partir del respeto que nos debemos”. “Nosotros tenemos que dar respuestas honrando el compromiso asumido en diciembre de 2019, de cara a la sociedad. No es este el tiempo de plantear disputas que nos desvíen de ese camino”, continuó el mandatario en su publicación.

“Nuestro mayor desafío es continuar el proceso de reactivación ya iniciado, promover el empleo y garantizar la educación y la salud de nuestro pueblo. En cada acción que llevemos adelante, en cada decisión, ese debe ser nuestro norte”, añadió. “He oído a mi pueblo. La altisonancia y la prepotencia no anidan en mi. La gestión de gobierno seguirá desarrollándose del modo que yo estime conveniente. Para eso fui elegido. Lo haré llamando siempre al encuentro entre los argentinos”, expresó el jefe de Estado.

Se esperan cambios

Tras las renuncias presentadas por parte del Gabinete, se barajan cambios; el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, es el más señalado pero muchos otros nombres también aparecen en pugna. De todos modos, los cambios tendrían que ver con las renuncias presentadas, aunque Eduardo “Wado” de Pedro parece continuar.

Se esperan anuncios para las últimas horas de hoy o las primeras de mañana, y estarían en sintonía con los acuerdos alcanzados con Cristina en la reunión del martes.