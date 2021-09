En el Florencio Sola, Banfield volvió a la victoria

Banfield venció 2-0 a Atlético Tucumán en el Florencio Sola, en un encuentro válido por la Fecha 13 del Torneo Socios de la Liga Profesional de Fútbol. Juan Manuel Cruz marcó el doblete para el Taladro, a los 9 y 26 minutos del primer tiempo, y cortó una racha de nueve encuentros sin victorias.

El doblete de Juan Manuel Cruz, que marcó a los 9 y 26 minutos del primer tiempo, le permitió al Taladro, también, cortar la racha negativa de nueve partidos sin ganar, acumulando cinco empates y cuatro derrotas. En cambio, se amplió la racha adversa del Decano, que suma cuatro sin ganar, con un empate y tres derrotas en hilera.

Previo al inicio del partido y cuando el plantel de Banfield fue a posar para los fotógrafos, Nicolás Domingo desplegó una camiseta albiverde con la leyenda: “Fuerza familia Quinteros”. Eso en apoyo a su compañero Franco Quinteros, el lateral izquierdo que no fue convocado para este encuentro debido a que su pequeña hija atraviesa por un delicado estado de salud.

Una vez comenzadas las acciones, cuando ambos elencos procuraban tomar el predominio, los dirigidos por Javier Sanguinetti lograron ponerse en ventaja. Tras un despeje corto de Cristian Menéndez, Alexis Maldonado asistió a Cruz, que ante la mal parada defensa visitante quedó libre ante el arco para aplicar el cabezazo que marcó la apertura a los 9 minutos.

Después de unos pasajes, el “Decano” comenzó a reaccionar tomando mayor posesión de la pelota y por consiguiente a generarle algunas complicaciones al arquero Facundo Altamirano. De esas llegadas, la más clara fue la del zaguero Mauro Osores, que de frente al arco aplicó un cabezazo que rozó el ángulo superior izquierdo del arco local.

Claro que en esas intenciones de alcanzar la igualdad el visitante se desprotegió en el fondo y de ese modo el Taladro contó con la oportunidad de una réplica para aumentar la ventaja. La que se concretó con una hábil maniobra de Cruz, que eludió la salida de Cristian Lucchetti y desde un ángulo cerrado remató para convertir su segundo tanto, a los 26 minutos.

El joven goleador -cinco en este torneo-, que se mostró intratable para la defensa adversaria, contó con otra chance al definir un contraataque con un tiro cruzado que se estrelló en el caño derecho de la valla de Lucchetti.

El segundo capítulo exhibió un juego más intenso y vibrante con la enjundia de los tucumanos por llegar al gol y por las peligrosas réplicas de los banfileños. Sin embargo no hubo más conversiones debido a la ineficacia de los dirigidos por Omar De Felippe, que desperdiciaron varias llegadas claras en especial por parte de Cristian Menéndez. Lo mismo por el lado de los locales, con Juan Pablo Álvarez que marró en dos ocasiones; más un par de salvadas de Lucchetti y un cabezazo de Jesús Dátolo -el conductor destacado del vencedor-, que se estrelló en un poste.

La ficha del partido

Banfield: Facundo Altamirano; Emanuel Coronel, Alexis Maldonado, Luciano Lollo y Gustavo Canto; Giuliano Galoppo y Nicolás Domingo; Juan Pablo Álvarez, Jesús Dátolo y Agustín Urzi; Juan Manuel Cruz. DT: Javier Sanguinetti

Atlético Tucumán: Cristian Lucchetti; Felipe Campos, Mauro Osores, Yonathan Cabral y Matías Orihuela; Guillermo Acosta, Cristian Erbes, Joaquín Pereyra y Ramiro Carrera; Cristian Menéndez y Óscar Benítez. DT: Omar De Felippe.

Goles en el primer tiempo: 9 y 26m, Cruz (B).

Cambios en el segundo tiempo: Antes del inicio, Leonardo Heredia por Pereyra (AT); 12m, Augusto Lotti por Menéndez (AT); 22m, Luciano Pons por Cruz (B); 26m, Ciro Rius por Benítez (AT) y Renzo Tesuri por Carrera (AT); 34m, Mauricio Cuero por Urzi (B) y Nicolás Linares por Galoppo (B); 41m, Lucas Naranjo por Erbes (AT); 42m, Ramiro Enrique por Dátolo (B) y Matías González por Álvarez (B).

Amonestados: Urzi y González (B). Erbes (AT).

Árbitro: Silvio Trucco.

Estadio: Florencio Sola (Banfield).