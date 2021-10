Kicillof respondió las críticas por los viajes de egresados gratis

"Se preocupan por los viajes de egresados los mismos que no les preocupaban los paraísos fiscales", advirtió.

El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, defendió el anuncio de los viajes de egresados gratis para 220.000 chicos bonaerenses, que realizó ayer, y rechazó los cuestionamientos a esa medida, al señalar que “están preocupados los mismos a los que no les preocupaban los paraísos fiscales”.

“Escuché algunas objeciones. Se preocupan por los viajes de egresados los mismos que no les preocupaban los paraísos fiscales. Nosotros preferimos que (la reactivación del sector) sea dando trabajo que un subsidio directo. Va directo a las empresas de transporte, de hotelerías, de servicios”, dijo hoy Kicillof en declaraciones a AM750, al defender la medida. “El propósito de la medida sobre los viajes de egresados, que generó mucha polémica, es generar trabajo y actividad. Esto mueve la economía de las ciudades y los pueblos. Es una medida encaminada a apuntalar a los sectores más afectados”, añadió el mandatario.

En la misma línea, Kicillof explicó que “la idea de los viajes de egresados es fomentar el trabajo” y agregó: “Los que vayan de viaje van a gastar ese dinero en sectores de la provincia que estuvieron afectados; mueve la economía de los pueblos”.

El anuncio

Ayer, anunció un programa para que los jóvenes que cursan el último año de la escuela secundaria en el sistema público y privado en la provincia de Buenos Aires tengan su viaje de egresados “gratis”. “Vamos a establecer un programa para que los egresados del último año de secundario en la provincia de Buenos Aires que tenían incertidumbre, puedan tener su viaje de egresados gratis”, anunció el gobernador en Villa Gesell al presentar un programa de reactivación del sector turístico en la pospandemia.

El mandatario dijo que se trata de un beneficio para 220.000 “pibas y pibes” a los que “les debemos un aporte desde el Estado”. Así, detalló que se trata de viajes y paquetes por hasta 30.000 pesos por estudiante, para viajar en febrero, marzo y abril próximos a destinos bonaerenses ya sea “en la costa atlántica, lagos o destinos rurales”.

Desde el Gobierno provincial se precisó que las agencias estudiantiles que estén registradas según la Ley Nº 25.599 podrán inscribirse en el registro y, luego, ofrecer los paquetes con todo incluido: alojamiento, traslados, comida y seguros. Así, cada grupo de alumnos podrá contratar la agencia que desee libremente con viajes que serán de 4 días y 3 noches o de 3 días y 2 noches, “pudiendo contratar adicionales libremente por fuera del programa” (o sea más días, excursiones o salidas de todo tipo).

Entre los objetivos del programa se destacaron que se acompaña la reactivación e impulsa el turismo contra-estación; desarrolla nuevos destinos para el público joven; fortalece la identidad bonaerense y la revinculación social y afectiva de los jóvenes bonaerenses.

“Política educativa”

El ministro de Educación, Jaime Perczyk, dijo que el anuncio de viajes de egresados gratis es “una estrategia política válida” y forma parte de la “política educativa” que lleva adelante el Gobierno nacional. “El verbo no es regalar sino garantizar algo que unos tienen y los demás no tienen. No se está regalando, Hay una posibilidad de tener una experiencia de finalización de la escuela”, dijo hoy el titular de la cartera educativa en declaraciones a CNN radio.

Críticas

Uno de los que cuestionó la medida fue el candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires de Juntos Diego Santilli. “Estamos viendo en estas semanas un espectáculo espantoso, donde se regalan heladeras, bicicletas, de la noche a la mañana se terminó la pandemia, hacen un acto de 40 mil personas donde violaron los propios protocolos que ellos hacen. Y ahora regalan viajes de egresados”, advirtió.

“¿Esas son las prioridades del Gobierno? ¿En vez de buscar a los 500 mil pibes que abandonaron la escuela? ¿En vez de hacer cumplir los 180 días de clase que necesitan nuestros hijos? Están subestimando a la sociedad argentina y a los bonaerenses”, consideró, y agregó: “Con esa plata se podrían comprar 150 mil computadoras para que puedan estudiar nuestros jóvenes. Se pueden hacer 28 escuelas secundarias. ¿De qué estamos hablando? ¿Estamos hablando de construir un futuro mejor o de influir en el voto hipotecando nuestro futuro?”.