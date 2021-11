Messi: el Siete de Oro

Doce años después de haber conseguido su primer galardón, Lionel Messi consigue el séptimo Balón de Oro de su carrera, y vuelve a pulverizar otro record al ser el futbolista en la historia que más veces ganó el premio otorgado por France Football y la FIFA.

El capitán del seleccionado argentino de fútbol se confirmó como el indiscutible máximo ganador del premio que entrega la revista francesa al ser premiado en 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019 y 2021.

En un evento celebrado en el Teatro del Châtelet de París y presentado por Didier Drogba y Sandy Heribert, el argentino fue la gran estrella de una noche mágica que compartió con su esposa, Antonela, y sus hijos, Thiago, Mateo y Ciro, que lucieron un traje similar al suyo.

🇦🇷😍🇦🇷😍 LIONEL MESSI, BALÓN DE ORO 2021 😍🇦🇷😍🇦🇷



L30 se quedó con su séptimo premio después de pasar del Barcelona al PSG y ganar la Copa América con la Selección Argentina 🥰🏆#BalónDeOroxTNTSports pic.twitter.com/eZhdI8qBuZ — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) November 29, 2021

En la temporada, el ex Barcelona había conquistado al Copa del Rey con el cuadro español y la Copa América con la selección argentina, al ganarle a Brasil en la final disputada en el Maracaná. Además, fue parte del equipo Ideal de la Champions League y fue el máximo goleador de La Liga.

“La verdad que es increíble volver a estar acá, hace dos años dije que eran mis últimos años y hoy me toca estar otra vez acá. Después de eso me empezaron a preguntar cuándo me iba a retirar. La verdad que hoy me toca estar en París y estoy muy feliz de estar acá y muy ilusionado. Tengo muchas ganas de seguir peleando por nuevos retos, no se cuánto me queda pero espero que sea mucho porque disfruto mucho del futbol”, dijo Leo sobre el escenario.

“Quiero agradecer a todos mis compañeros de Barcelona y París, y especialmente a compañeros y cuerpo técnico de la selección. Varias veces me tocó ganar este premio y me daba la sensación de que me faltaba algo, tenía esa espinita guardada, y este año me tocó cumplir el sueño que me faltaba, llegó y gran parte de los este premio es por lo que hicimos en la Copa América”.

Homenaje a Maradona

Por otra parte, Diego Maradona fue el centro de un homenaje en la ceremonia de la 65ta. edición del Balón de Oro en París, un año y cuatro días después de su fallecimiento.

La imagen de Diego fue proyectada en la pantalla gigante ubicada detrás del escenario del Teatro del Châtelet de la capital francesa para recordar al ídolo argentino que murió el 25 de noviembre de 2020.

El homenaje se inició con el velatorio en la Casa Rosada de Buenos Aires y continuó con jugadas memorables de Maradona, como el segundo gol a Inglaterra en el Mundial de México 1986.

Enseguida se escuchó en el video la palabra del crack rosarino Lionel Messi, quien contó como se enteró de la muerte del astro, a través de un contacto con su padre: “Yo aún no lo sabía, y me confirmó que falleció. Fue una noticia terrible”, expresó ‘Leo’.

🥺 "PARA MÍ DIEGO ERA LO MÁXIMO" 🥺



El recuerdo de Messi del día que conoció a Maradona, en el #BalónDeOroxTNTSports 🙌🔟 pic.twitter.com/fvVrTgxGb5 — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) November 29, 2021

“Lo conocí en ‘La Noche del 10’ (programa emitido por Canal 13 en 2005). Fue un momento espectacular. Para mí, como todos los argentinos, Diego era lo máximo. Tuve la oportunidad de tenerlo de entrenador. Estaba en una etapa muy buena de su vida. Fue una etapa muy buena suya y para nosotros también”, expresó Messi.