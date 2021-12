Banfield hizo uso de la opción de compra por el “Colo” Cabrera

Banfield hizo uso de la opción de compra del 50 por ciento del pase del volante Alejandro Cabrera por 400.000 dólares, monto que había establecido Estudiantes de Río Cuarto, y a la vez se quedó con el ciento por ciento de los derechos federativos del jugador.

Así Cabrera firmó contrato por las próximas tres temporadas, hasta diciembre de 2024, tras haber sido una pieza destacada en el mediocampo “albiverde” en el primer semestre de 2021, como lo informó el club a través de sus canales de comunicación.

El “Colo”, de 29 años, en la primera fecha del último torneo de la LPF (frente a Central Córdoba de Santiago del Estero) sufrió la rotura del ligamento anterior de su rodilla derecha, pero ya está en los últimos días del plan de recuperación.

El propio cordobés ratificó la información por medio de un video por las redes sociales de la institución, en el que resaltó: “Termino el año con una noticia muy linda. Banfield me ha comprado el pase. Lo que me pone muy feliz después del año y medio que llegué al club y que pasé por una lesión muy seria”. Y agregó: “Agradezco a los que nunca me dejaron solo, tanto a los hinchas como a la dirigencia y a todos mis compañeros. Así que espero que en los próximos tres años pueda devolverle en la cancha algo de todo lo que me dieron”.

El volante y el primer refuerzo contratado, el arquero Enrique Bologna, proveniente libre de River Plate, a partir del lunes 3 de enero próximo se integrarán a la pretemporada del plantel conducido por Diego Dabove, en el polideportivo Alfredo Palacios, de Luis Guillón.