Villegas habló y Cerruti le respondió: “Esta filmación ilegal fue realizada por el gobierno de Macri y Vidal”

El video difundido en las últimas horas, en el cual el ex ministro de Trabajo bonaerense Marcelo Villegas habla del deseo de tener una “Gestapo” para “terminar con los gremios”, acompaña la denuncia de la Agencia Federal de Iteligencia (AFI) contra ex funcionarios de la gestión de María Eugenia Vidal por el armado de causas contra dirigentes gremiales. Villegas habló, se quejó por las “prácticas ilegales” de espionaje durante la democracia y Gabriela Cerrutti, portavoz del Gobierno, le recordó que fue durante la administración de Mauricio Macri y ya está en manos de la Justicia.

“Nosotros también lo lamentamos. Y denunciamos. Y le recordamos al señor Marcelo Villegas que esta filmación ilegal, parte del espionaje ilegal, fue realizada por el gobierno de @mauriciomacri y @mariuvidal y ya está íntegra en poder de la Justicia”, publicó esta mañana Cerruti, en su cuenta de Twitter.

De esa forma, la funcionaria rechazo las expresiones de Villegas, formuladas en una reunión con otros funcionarios en junio de 2017, pero también la argumentación realizada por el exfuncionario del Gobierno de Cambiemos que publica hoy el portal Infobae.

En el portal, Villegas dijo: “Lamento que aún en plena democracia se utilicen este tipo de prácticas ilegales y escuchas, que además de ilegales pueden estar adulteradas”.

La Agencia Federal de Inteligencia presentó ayer una denuncia contra funcionarios de la ex gobernadora María Eugenia Vidal al conocerse videos en los que quedaron registradas reuniones del entonces ministro de Trabajo bonaerense, Marcelo Villegas, promoviendo el armado de causas contra dirigentes gremiales.

“Créeme que si yo pudiera tener, y esto te lo voy a desmentir en cualquier parte, si yo pudiera tener una Gestapo, una fuerza de embestida para terminar con todos los gremios, lo haría“, dijo el entonces ministro de Trabajo de la exgobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal. Las declaraciones las pronunció el 15 de junio de 2017 en una reunión en el Banco Provincia de La Plata, frente a empresarios de la construcción y acompañado del ex ministro de Infraestructura provincial, Roberto Gigante; de Adrián Grassi, exsubsecretario de Justicia de Provincia de Buenos Aires; de Juan Pablo Allan, senador provincial y del intendente de La Plata, Julio Garro.

En ese encuentro, los funcionarios garantizaban a los empresarios que tenían una estrategia coordinada con el Poder Judicial y avalada por “Nación y Provincia” para impulsar una investigación en la que se logre el enjuiciamiento de diversas personas vinculadas a la práctica sindical centralizada en la actividad de la construcción.

En la reunión, de la que además participaron Marcelo Jaworski, director general de Copetro; Fabián Cusini, constructor y organizador inmobiliario, presidente de Agrineco; Fernando Sacrachi, Director de ACIP; Guillermo Moretto, Presidente del Colegio de Arquitectos de La Plata, tres personas que no pudieron ser indentificadas y otras tres solo mencionadas con el nombre de pila, el entonces ministro de Trabajo bonaerense también explicó que el plan no era solo ir contra los sindicatos, sino también contra los trabajadores públicos.

Tres meses después de esa reunión, el 27 de septiembre, el titular de la Uocra en La Plata, Juan Pablo “Pata” Medina, fue detenido y en esa ocasión las cámaras empresarias y la exgobernadora, María Eugenia Vidal, y el expresidente Mauricio Macri celebraron la situación. “La amenaza no es el camino, hoy no hay lugar para el apriete; no vamos a convivir con eso, hay una Justicia que no está dispuesta a convivir con eso”, dijo en ese entonces la gobernadora.

Los videos fueron encontrados por la AFI en un disco rígido, mientras realizaban tareas de mantenimiento.