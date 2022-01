Ezeiza: Más de 150 bomberos trabajan en el incendio de los pastizales

Al menos cinco focos activos de incendios continúan avanzando sobre el monte y la zona boscosa de Tristán Suárez, en el partido bonaerense de Ezeiza, en un frente de entre “tres mil y cinco mil hectáreas”, informó una fuente del cuartel de Bomberos de esa localidad, que agregó que existen “complicaciones por las situaciones climatológicas debido al calor y el viento”.

Si bien no se pudo precisar la cantidad exacta de bomberos trabajando en la zona, la fuente estimó que hay más de “150 personas trabajando”, y que “varios cuarteles nos están dando una mano” entre ellos, Bomberos Voluntarios de Almirante Brown, Esteban Echeverría, Glew, Lobos, Guernica, Lomas de Zamora, Navarro y San Vicente.

También hay dos helicópteros hidrantes de la provincia de Buenos Aires trabajando para extinguir el fuego y evitar que avance hacia zonas residenciales y rutas, informaron Bomberos Voluntarios.

Según la fuente de bomberos, actualmente la zona residencial “no se encuentra en el peligro”, pero si las condiciones climatológicas empeoran “no sabemos cuándo vamos a poder controlar el fuego”.

Se informó que el foco de Canning fue extinto en la marugada de hoy y que no se registraron heridos, que el fuego no avanzó hacia zonas residenciales y que, por el momento, no hay peligro de que esto ocurra porque “el campo está alejado de los countries y zonas residenciales”, informaron.

Los focos de incendio se desataron el martes al mediodía y, luego de 24 horas, los bomberos continúan trabajando para controlar el fuego que avanza sobre los alrededores de la calle Blas Parera y la Autopista Presidente Perón, en Tristán Suárez.

En tanto, el foco que se había propagado ayer en la localidad de Canning fue extinto a las 2 de la madrugada de este miércoles.

Desde Bomberos Voluntarios se espera que con la caída de precipitaciones pronosticadas para el fin de semana se logre “aplacar y controlar el fuego”.

Hasta el momento se desconoce cuál fue el motivo de propagación del incendio, aunque las temperaturas altas propiciaron su avance, indicaron desde Bomberos de Tristán Suárez