“Me bajó la presión”, contó la joven que sobrevivió a un dramático accidente de tren

En la estación ferroviaria de Independencia, de la línea Belgrano, una joven cayó a las vías en el mismo momento en el que una formación estaba llegando a la estación. Increíblemente, no le pasó nada y puede contar esta historia que tiene algunas pinceladas de milagro.

El video es terrible. La joven camina desvaneciéndose en dirección a las vías, en ese momento el tren está llegando y ella cae entre dos vagones. Todos se quedan conmocionados y Trenes Argentinos activa el procedimiento por siniestro. Los trabajadores fueron los que la rescataron. Una vez en el andén, llega una ambulancia y es trasladada a un centro de salud.

Candela dialogó con C5N y contó que se sentía mal ese día, por eso se desplomó en las vías. “Me bajó la presión y me desmayé. Le quise avisar a una persona que tenía adelante pero no llegué“, explicó la joven, quien no puede creer que no le pasó nada y aún tiene todas las extremidades tras semejantes accidente.

¿Cómo vivió ese dramático momento? “Tengo el recuerdo de estar tirada en el piso con gente alrededor, la ambulancia y el hospital”, explicó. Entre el momento en que se siente mal y trata de pedir ayuda y el rescate, no hay nada.