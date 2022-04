Crítica del Gobierno a la protesta convocada por un sector del campo

El Gobierno no intervendrá en materia de Seguridad. "Ellos (por CABA) autorizaron el ingreso de tractores, no tenemos nada que hacer entonces", sostuvo Aníbal Fernández.

El Gobierno no intervendrá en materia de Seguridad. "Ellos (por CABA) autorizaron el ingreso de tractores, no tenemos nada que hacer entonces", sostuvo Aníbal Fernández.

Frente al tractorazo anunciado por un sector del campo, el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, aclaró que la seguridad está en manos de la Ciudad de Buenos Aires, que autorizó el ingreso de tractores a su jurisdicción. ” Se trata de una marcha política y tiene que ver con otros intereses que defender los derechos legítimos del campo”, dijo la portavoz presidencial, Gabriela Cerruti.

Aníbal Fernández, recordó que el Gobierno “no tiene jurisdicción sobre la Ciudad de Buenos Aires” en cuestiones de seguridad, excepto espacios federales como la Casa de Gobierno y la Catedral metropolitana, e informó que la administración porteña autorizó el ingreso a la ciudad de los tractores en el marco de una protesta de ruralistas anunciada para mañana.

“Esta mañana nos comunicamos con el ministro (de Seguridad porteño, Marcelo) D’Alesandro, quien me informó que ellos autorizaron el ingreso de los tractores, por lo cual nosotros no tenemos nada que hacer entonces. No vamos a participar, sólo cuidando los espacios federales como corresponde. Lo otro lo hará la ciudad de Buenos Aires, con el permiso que otorgó, y la Policía de la Ciudad”, dijo Fernández en rueda de prensa.

Más temprano, Cerruti, dijo que la protesta convocada en principio por ruralistas para mañana a la Plaza de Mayo es “una marcha política” y consideró que “no está muy claro por qué están marchando” ya que “la suba de retenciones no existe”.

“No hubo suba de retenciones. Están marchando por las dudas contra un proyecto que no conocen. Se trata de una marcha política y tiene que ver con otros intereses que defender los derechos legítimos del campo, que es un sector fundamental para el crecimiento de la Argentina”, dijo la vocera en una rueda de prensa en Casa de Gobierno.

De esta manera, se refirió al denominado ‘tractorazo’ convocado para mañana a la tarde, a partir de las 15, por productores de distintos puntos del país, convocado a través de las redes sociales con la etiqueta #23A, al que también se le sumaron otras consignas políticas “en defensa de la república y la justicia independiente”. “No está muy claro para qué están marchando“, insistió Cerruti en la rueda de prensa.