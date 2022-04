La Provincia convoca a reabrir la paritaria y prorroga el ATR a los sindicatos docentes que rechazan el aumento de carga horaria

El anuncio del 6,7% de inflación en marzo fue la señal de largada para que los sindicatos bonaerenses comenzaran a reclamar la revisión de los recientes acuerdo salariales. Entre ellos los docentes enrolados en el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) a los que el gobierno de Axel Kicillof convocó a una “mesa de monitoreo” para el próximo 3 de mayo en la que evaluarán la situación de los salarios en el marco del espiral de aumento de precios.

El llamado a la reunión se concretó tras las notas que envió el FUDB, integrado por SUTEBA, FEB, UDOCBA, SADOP y AMET- a la ministro de Trabajo, Mara Ruiz Malec, y al director general de Cultura y Educación, Alberto Sileoni, para solicitar el encuentro que revisará el acuerdo paritario firmado en febrero que otorgó un incremento cercano al 42% en tres tramos con actualizaciones en marzo, julio y septiembre, y que incluyó cláusulas de reapertura y seguimiento.

“Desde el FUDB consideramos que están dadas las condiciones para la revisión y monitoreo en conjunto, tal como fue pactado en el acuerdo paritario, debido a la acelerada evolución de dicho indicador y, en especial y de manera más marcada, en la canasta de alimentos, hecho que impacta de manera excluyente en los salarios de los y las docentes”, habían indicado a través de un comunicado.

En ese sentido, el titular de SUTEBA, Roberto Baradel, pidió “readecuar el acuerdo salarial”. “El acuerdo al que habíamos llegado abarcaba nueve meses y discutir en septiembre el último tramo del año. Hasta ahora estamos 2 ó 3 puntos por arriba de la inflación pero si los valores se mantienen altos vamos a quedar por abajo”, explicó .

El 3 de mayo gobierno de Kicillof también convocó a los estatales de la ley 10.430. Asimismo, pidieron reaperturas los profesionales de la salud de CICOP y los judiciales de la AJB, dos gremios que aún esperan por un llamado por parte del Ejecutivo.

Suteba rechazó otra vez que se amplíe el horario de clases

En tanto SUTEBA volvió a rechazar la posibilidad de extender el horario de clases, tal como lo planteó el ministro de Educación de la Nación, Jaime Perczyk, hace unas semanas en una iniciativa que fue respaldada por la Dirección General de Cultura y Educación bonaerense.

“Recién en la reunión del lunes nos vamos a enterar de los lineamientos de este proyecto, pero antes de eso hay una realidad en la Provincia de Buenos Aires. Las desigualdades que existen entre la cantidad de alumnos y la infraestructura, no es lo mismo pensar una hora más en el conurbano que en el interior”, indicó la secretaria adjunta de Suteba, María Laura Torre.

En declaraciones radiales, Torre sostuvo que les “preocupa es la calidad educativa”, aunque consideró que no es “sinónimo de agregar una hora más, sino que hay que seguir en evaluación de los programas que se desarrollan en la Provincia como el +ATR Forte que da más cantidad de horas de clases y revincula a estudiantes, además de que nutrió a las escuelas de otros cargos”.

“El debate no es si hay o no una hora más de clases, eso es lo incorrecto que transmitieron en los medios. Hoy muchas escuelas en la provincia de Buenos Aires tienen más horas de clases. Hay que revisar el Programa +ATR y plantear la cobertura de los cargos necesarios dentro de las cuatro horas que tenemos en las escuelas primarias. Hoy imaginar una hora más de clases es imposible”, argumentó al rechazar la iniciativa del Palacio Pizzurno.

La Provincia prorrogó el programa +ATR hasta el 30 de junio

Mientras tanto, el Gobierno bonaerense oficializó la prórroga del Programa para la Intensificación de la Enseñanza +ATR hasta el 30 de junio de este año a través de la resolución 446/2022 de la Dirección General de Cultura y Educación publicada hoy en el Boletín Oficial provincial.

La normativa publicada señala que el objetivo de la seguir con el +ATR es “generar nuevas acciones para la revinculación, continuidad pedagógica presencial y el fortalecimiento de las trayectorias educativas de niñas, niños y adolescente” y dispone “la continuidad de las y los Docentes de Fortalecimiento de las Trayectorias Educativas que cumplan funciones en dicho cargo al 31 de marzo de 2022”.

Además, crea “un suplemento no remunerativo y no bonificable mensual” de $ 30.000 “para el responsable institucional (docente articulador/a) del Programa, en aquellos establecimientos educativos de nivel primario y secundario a los que se les haya asignado al menos (1) cargo de docente para el Fortalecimiento de las Trayectorias Educativas” y un “suplemento no remunerativo y no bonificable mensual de $ 7.250” para auxiliares con el objetivo de “dar cumplimiento a las actividades de su competencia los días sábados”.

El programa fue lanzado por la gestión de Axel Kicillof con el objetivo de atender las desconexiones escolares que se habían generado a partir de la pandemia de coronavirus y participan más de 20 mil docentes.