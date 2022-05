Fútbol Femenino: Banfield ganó por goleada

El equipo de fútbol femenino de Banfield sumó una nueva victoria. Goleó por 5-0 a Puerto Nuevo por la segunda fecha del campeonato de AFA Fase de Ascenso. Los goles los convirtieron Valentina Bosio, Evelyn Estigarribia (2), Antonela Tassero y Rocío Lozada.

Este domingo Banfield recibió a Puerto Nuevo en el campo de deportes y goleó por 5-0. Antonela Tassero fue la encargada de abrir el marcador, Valentina Bossio convirtió el segundo después de un rebote de la arquera contraria, Evelyn Estigarribia logró convertir dos goles y finalmente, Rocío Lozada fue la encargada del último gol de la victoria. Este resultado le permite al equipo de Indiana Fernández ilusionarse ya que viene de una victoria por 2-1 ante San Miguel en su debut en la zona de ascenso.

Por la tercera fecha Banfield enfrentará a Atlas en condición de visitante, mientras que en la siguiente recibirá a las chicas de All Boys. Por la quinta fecha visitará a Sarmiento y en la sexta recibirá a Argentino de Quilmes. Finalmente, visita a Belgrano, recibe a Argentinos Juniors, enfrenta fuera de casa a Claypole, recibe a Argentino (Rosario) y cierra con Vélez.

¿Cómo se define el ascenso? El primero de la tabla de posiciones final, asciende directo a la Primera A, y luego, se disputará un Reducido por el segundo. Quitando al ascendido, los partidos se disputarán por orden en la tabla de posiciones final: 1° vs 8°, 2° vs 7°, 3° vs 6° y 4° vs 5°. En cuanto a las semifinales, los ganadores de cuartos se reordenarán de acuerdo a las posiciones de la tabla final: 1° vs 4° y 2° vs 3°. La final será entre los dos ganadores de las semis donde el ganador finalmente asciende a la Primera A.