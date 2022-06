Finalmente Los Andes apelará para jugar el partido

"Es la AFA quien se tiene que hacer responsable del partido, no el Ministerio", manifestaron desde el club.

Luego de no haberse presentado al partido ante Tigre por los 32avos de final de la Copa Argentina en el estadio de Deportivo Morón, Los Andes apelará ante la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) para poder jugar el partido.

El club decidió no presentarse a jugar frente a Tigre por no poder contar con la presencia de sus hinchas y el partido quedó suspendido. Los Andes le solicitará a la AFA que se dispute el encuentro, ya que ellos deben notificar sobre fechas y sedes de los encuentros pero en este caso el cambio de estadio lo dispuso el Ministerio de Seguridad. Desde el club lomense manifiestan que “es la AFA quien se tiene que hacer responsable del partido, no el Ministerio” de Seguridad.

Por otro lado, desde un Comunicado Oficial, el club de Lomas se expresó ante lo que consideró como declaraciones públicas y “agraviantes” de el jefe de Gabinete, Diego Kravetz. “Miente cuando dice que los socios e hinchas de Los Andes están sumergidos en la violencia. Miente, cuando afirma que corrían riesgo los vecinos de Lanús”, indicó.

“El Club Atlético Los Andes, a través de su Comisión Directiva, asegura que el partido de la Copa Argentina se había organizado como una fiesta, y se habían dado las garantías ante las máximas autoridades del Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, a través de su Presidente, de la responsabilidad de la parcialidad lomense”, señaló la institución de Lomas.

Además, exigió que se les pida las “necesarias disculpas” a la institución, a sus socios e hinchas.