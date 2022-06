Almirante Brown: A un industrial de Burzaco le robaron 8 veces en 3 meses y dice que no le tomaron la denuncia

El propietario de una empresa que funciona en el Parque Industrial de Burzaco Gabriel Dorrego, denunció que en los últimos 3 meses sufrió 8 robos, de los cuales 3 ocurrieron en la última semana. Criticó a la Policía Local porque no le dan respuestas y aseguró que se va del país con su familia.

Según informo la víctima, el último atraco en su empresa ubicada en Almirante Brown se produjo esta semana cuando un delincuente ingresó a la fábrica constructora durante la noche y permaneció en el interior por varias horas, materializando el robo de manera prolija y sin apuros. La intrusión delictiva, como todas las anteriores, quedó registrada en las cámaras de seguridad con las que cuenta la planta, pero que poco le sirvieron.

El hombre aseguró que en la Comisaría de Burzaco no le recibieron el reporte del robo. “Fui tres veces a la comisaría y no me tomaron la denuncia todavía. Yo tengo que trabajar, no puedo estar 3 horas ahí. Es una cosa de locos”, relató indignado y, agregó: “No hay un solo patrullero en el Parque Industrial, es tierra de nadie en seguridad. Está detonado”.

En cuanto a la modalidad de los robos, contó que “primero rompieron los sensores de la alarma, por eso pudieron estar toda la noche sin que suene”.

“Somos personas de trabajo, que estamos emprendiendo y pensando qué nos van a sacar, o los delincuentes o el Estado”, se quejó.

Finalmente, hizo hincapié en la situación de los dueños de empresas medianas y chicas: “O no tenemos gasoil para entregar mercadería, o cuando no es la materia prima, es un embargo de la AFIP, y, sino, es otra cosa”, reclamó. A su vez remarcó que tomó la decisión de dejar el país junto a su familia.