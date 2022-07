Un concejal de Avellaneda fue baleado en un intento de robo

Un concejal de Avellaneda de Juntos por Cambio fue baleado en una de sus piernas durante un forcejeo con un delincuente que intentó robarle su auto cuando estaba frente a su vivienda.

La víctima es el concejal Rubén Sanazi, quien en diálogo con Télam dijo que “fue un hecho al voleo” y que el delincuente que lo atacó “bajó con un arma” de un auto en el que “había tres más”.

“Eran cerca de las 22 de anoche cuando llegaba a mi casa, porque además de ser concejal soy profesor de Ciencias Políticas y venía de dar clases. Fue ahí que me topé con el delincuente cuando había cerrado el portón donde guardo mi auto. Se bajó uno y me dice que abra el portón para sacar el auto y, como no le hago caso, me dispara directamente”, relató la víctima.

Sanazi contó que fue su vecino quien lo trasladó al Hospital Fiorito, donde fue asistido y contactado por la Policía. “Me hicieron una placa y por suerte no fue nada grave porque la bala entró y salió de mi pierna“, detalló el concejal, quien añadió que en la zona “se está viviendo una ola de robos de autos y todos los vecinos están conectados entre sí para tratar de cuidarse entre todos”.

El hecho ocurrió anoche frente al domicilio situado en la calle La Rioja 1458, de Piñeyro, cuando Sanazi estaba fue abordado por un delincuente que se bajó de un Fiat Palio Bordó con la intención de robarle el rodado.

Según los voceros, Sanazi forcejeó con el ladrón, quien lo baleó en la pierna derecha. Tras ello, el asaltante escapó sin concretar el robo, mientras que el concejal fue llevado al hospital.

Sanazi realizó la denuncia ante personal de la comisaría 2da .de Avellaneda, por lo que tomó intervención en el hecho la Fiscal 1 de ese distrito, Alejandra Olmos, quien dispuso diversas diligencias, entre ellas el análisis de las cámaras de seguridad municipales para identificar al asaltante.