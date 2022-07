“En la CGT no estamos mansos para nada”

El cosecretario general de la CGT Héctor Daer destacó hoy la necesidad de “convocar a todos los sectores con responsabilidades para encontrar una salida a la crítica situación” del país y ratificó la convocatoria a una movilización el próximo 17 de agosto, que fue resuelta ayer por la mesa chica de la central obrera. La CTA anunció que se suma a la protesta.

“Estamos en una situación crítica en lo político, en lo económico. Me parece que eso amerita lo que desde la CGT estamos proponiendo que es hacer un llamamiento a todos los actores políticos y sociales del país, con responsabilidades en el país, para comprender la realidad juntos los empresarios, los sindicatos, los movimientos sociales”, dijo Daer esta mañana en declaraciones a Radio La Red.

Ayer, la mesa chica de la CGT resolvió proponer al consejo directivo de la central obrera la realización de una movilización el 17 de agosto próximo desde el Obelisco hacia la Plaza Congreso, en rechazo a la “inflación” y con el reclamo de “unidad” para resolver los problemas de la economía. El Consejo Directivo de la CGT se reunirá el próximo jueves 21 de julio y allí se definirán detalles de la convocatoria.

“Tenemos que encontrar una salida distinta a la que se están pensando en algunas usinas políticas, donde lo que te dicen es que la salida es un shock, y el shock es con devaluación, aumento de tarifas bruscos y más empobrecimiento de la sociedad”, aseveró hoy Daer e insistió en una convocatoria a “todos los sectores de la comunidad”. “Solamente poniendo sobre la mesa los intereses de grandeza como nos planteamos poner primero la patria, y empezar a recorrer todos los sectores para entender a fondo la realidad para, después, generar acuerdos y consensos en pos de una salida que pueda armonizar el momento que estamos viviendo. Si no, todo se va a poner cada vez más difícil, con especulaciones a la orden del día”, advirtió el dirigente cegetista.

Al responder una consulta en el marco de entrevista que brindó esta mañana, Daer afirmó: “En la CGT no estamos mansos para nada. Vamos a hacer el 17 de agosto una gran movilización en la Capital Federal, pero acá hay que entender que nosotros tenemos responsabilidades institucionales, no solo de dejar un testimonio sino que, lo que tenemos que hacer, es interpelar a la sociedad y a la clase política a encontrar la salida a la crisis”. “Es un escenario de una complejidad muy grande, que no tiene muchos antecedentes en los libros de economía o política, donde en un país como la Argentina, se suceden endeudamiento histórico, pandemia y una guerra a nivel mundial”, sostuvo.

El titular de la CTA y diputado nacional del Frente de Todos, Hugo Yasky, confirmó más temprano que esa central obrera se sumará a la movilización y planteó que “hay que comenzar un proceso de movilizaciones para que los sectores populares ganen la calle, establezcan la agenda y se logre terminar con las maniobras especulativas financieras y de aumentos de precios”.