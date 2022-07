Coronavirus: El viernes llegan dosis de Moderna para vacunar a menores de entre 6 meses y 2 años

La ministra de Salud, Carla Vizzotti, confirmó que el viernes llegan vacunas Modera para aplicar la vacuna contra el coronavirus en menores de entre seis meses y 2 años, pero también para personas de entre 3 y 4 años cuyo esquema inicial fue de Sinopharm. Se trata de una primera entrega de 2,7 millones de dosis.

La funcionaria anunció que el viernes a la mañana llegará al país una primera entrega de 2,7 millones de vacunas contra el coronavirus para iniciar el esquema para los niños y niñas a partir de 6 meses Lo informó en rueda de prensa tras la reunión de gabinete

Se trata de la vacuna Moderna. “Es para empezar esta estrategia de vacunación entre 6 meses y 2 años, y el refuerzo de quienes recibieron refuerzo de esquema de Sinopharm de 3 y 4 años“, precisó en rueda de prensa, tras una reunión de Gabinete.

También se refirió al anuncio realizado ayer para que los medicamentos no aumenten por encima de la inflación. A partir del acuerdo suscripto con las cinco cámaras de laboratorios y las federaciones de farmacias, los precios de los medicamentos no van a estar por encima de la inflación, sino que se van a mantener un punto por debajo del IPC del mes anterior. También se anunció una reducción del 35% de los valores para aquellos que no tengan obra social ni prepaga.