Se cumplieron cinco años del femicidio de Anahí Benítez

“Fuiste todo lo bueno que se puede encontrar en el mundo”, le dice Silvia Pérez Vilor a Anahí, a su pequeña cuya vida le fue arrebatada hace ya cinco años. Un día como ayer, 4 de agosto pero de 2017, el cuerpo de la adolescente de Lomas de Zamora era encontrado en la reserva natural Santa Catalina de Llavallol. Hubo un juicio pero anulado y el año próximo se realizará el segundo, con dos imputados por la violación y el homicidio de la joven.

El 29 de julio, Anahí salió de su casa para ir al parque Eva Perón de Lomas de Zamora, pero nunca llegó. Le encantaba dibujar y expresarse a través de las artes plásticas y este espacio verde era un espacio muy especial para ella. Pasaron las horas y no volvió a su casa, momento en el que se desató una desesperada búsqueda.

Las cámaras de seguridad de la vía pública demostraron que ella no había llegado al parque. Y comenzaron los rastrillajes para dar con la joven. La señal de su celular se perdió en Santa Catalina, donde finalmente se centró la búsqueda y su cuerpo fue hallado semienterrado. Un perro fue clave, detectó el olor de la joven y siguió el rastro hasta confirma el peor final.

Este 29 de julio, a cinco años de la desaparición, la mamá posteó un emotivo mensaje en redes sociales, son palabras dirigidas a ella. “Fuiste aquí todo lo bueno que se puede encontrar en el mundo. Ahora lo seguís siendo aunque todavía no nos podamos ver. Ya llegará. Todo a su tiempo. También les llegará el día a todos los culpables. No quisiera estar en su lugar. Daría mi alma por un abrazo tuyo. Pero no va a ser necesario. Sé que ese día llegará. Desde siempre y para siempre juntas. Te Amo”, reza el mensaje.

La autopsia determinó que fue estrangulada, que le habían suministrado drogas y que en esas condiciones fue abusada. Además, determinó que la muerte ocurrió entre 24 y 48 horas antes del hallazgo.

El Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 7 de Lomas de Zamora condenó a Marcos Bazán por “privación ilegal de la libertad agravada, homicidio agravado por alevosía, criminis causa y por mediar violencia de género”, pero Casación anuló el proceso y ordenó un nuevo juicio. Será el año que viene y esta vez, los dos acusados estarán sentados en el banquillo: Marcelo Sergio Villalba había sido beneficiado por un peritaje que determinó que padecía trastornos psiquiátricos y no fue juzgado. La acusación que pesa sobre él, además del homicidio, contempla la violación de la joven.

El segundo juicio se realizará en marzo del año que viene. Las audiencias comenzarán el 1 y se extenderán hasta el 29.