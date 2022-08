Brown de Adrogué va por la recuperación ante Chaco For Ever

Brown de Adrogué, que viene de una derrota, enfrentará el domingo a Chaco For Ever, en uno de los partidos válidos por la Fecha 29 del torneo Malvinas Argentinas de la Primera Nacional. El Tricolor va por la recuperación y no piensa dejar pasar más chances para sumar de a tres.

El encuentro entre el conjunto que dirige Pablo Vico enfrentará mañana, desde las 15, a Chaco For Ever en el estadio Lorenzo Arandilla. La transmisión estará a cargo de TyC Sports Play.

El conjunto de Adrogué acumula 38 puntos y se encuentra decimocuarto en la tabla de la Primera Nacional, mientras que el rival está décimo con 41 unidades.