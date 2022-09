Grindetti apuntó contra Cristina Kirchner y el kirchnerismo: “Lo único que les preocupa es el poder”

El intendente de Lanús, Néstor Grindetti, se refirió a los dichos de la vicepresidenta, Cristina Kirchner, quien reclamó discutir la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires. “Lo único que les preocupa es el poder”, sostuvo el mandatario en relación al kirchnerismo.

“No es la primera vez que al Kirchnerismo le seduce la idea de terminar con ‘el enemigo’”, manifestó el jefe comunal a través de su cuenta oficial de Twitter.

“Mientras seguimos sin un plan de lucha contra la inflación, contra los delincuentes que no paran de afanar en el conurbano, lo único que les preocupa es el poder”, subrayó.

Por otro lado, Grindetti se solidarizó con Patricia Bullrich “por los agravios que recibió de la Vicepresidente. Siempre prevalece en el Kirchnerismo la intención de confundir y desviar la atención”.

En el marco de un encuentro entre la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y legisladores del Frente de Todos en el Congreso, sugirió que Patricia Bullrich celebró el pedido de condena del fiscal Diego Luciani en la causa Vialidad porque estaba alcoholizada. La respuesta llegó y fue contundente.

“Parafraseando a Churchill: ´yo puedo no tomar, pero usted no puede dejar de ser corrupta´”, le respondió la presidenta del PRO, mientras que la diputada por la Ciudad de Buenos Aires María Eugenia Vidal la acusó de “violencia política”. “Medio qué? Esto es violencia política contra una mujer. Esto es Cristina Kirchner”, advirtió.

“La presidenta del partido sacó un tweet poco inteligente, donde dice ´12 años de gobierno, 12 años de condena´. Lo escribió y lo firmó. No se si era la hora de la tarde y ya estaba medio… no sé, que se yo. Pero si lo pensás, por lo menos no lo escribas. Repitió exactamente lo que dije yo en mi intervención“, sostuvo en el encuentro con diputados y senadores del FdT.

“El fiscal 12 años, son los 12 años del mejor gobierno que tuvo la Argentina en las últimas décadas”, había señalado justamente en la defensa pública que hizo luego de que la Justicia le negara la posibilidad de ampliar su indagatoria. El fiscal Diego Luciani pidió que sea condenada a 12 años de cárcel e inhabilitarla de por vida para ejercer cargos públicos.