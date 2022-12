Lomas de Zamora: la abuela de la beba robada asegura que le cambiaron la ropa antes de salir

La abuela de la beba robada en el hospital Dr. Oscar Alende de Ingeniero Budge, en el partido de Lomas de Zamora, cuestionó a las autoridades del centro de salud que “no aparecen” y precisó que a la chiquita le cambiaron la ropa ante de salir.

“¿Cómo puede ser que mi nieta, con 24 horas de nacida, no esté?”, se pregunta Luisa, que no puede salir de la conmoción. “¿Cómo puede ser que los de seguridad no sepan quién está trabajando en el hospital?”, apuntó.

Asegura que la mujer “cambió a la beba” y “tiró la ropa por ahí”. “La beba tiene que tener la pulserita y el alta para irse”, reclamó la mujer respecto a las medidas de seguridad que deben tomarse cuando de recién nacidos se trata.

Las cámaras de seguridad captaron el momento de la saluda de la pequeña Aylin. “Ella es Aylin, la hija de mi prima Nicole, nació el dia de ayer en el hospital de Budge y el dia de hoy podemos ver como la sacan del hospital, robaron a una recien nacida”, advierte Anahid Barrionuevo.

De acuerdo a lo informado, la beba estaba en la habitación 107 del hospital Dr. Oscar Alende de Ingeniero Budge y fue retirada por una “falsa enfermera” para hacerle unos estudios. La mujer se dio a la fuga con la chiquita en brazos. “Las autoridades del hospital no aparecen”, se quejó Luisa.

La Justicia pidió la difusión de la imagen de la beba y de la mujer que se la llevó para dar con ella y puso a disposición el teléfono 4283-0126 para quien pueda aportar datos.