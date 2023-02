Las jubilaciones aumentan 17,04% a partir de marzo y habrá un bono de $15.000

El Gobierno anunció un 17,04% de aumento de las jubilaciones, pensiones, la AUH y otras asignaciones que paga la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), un incremento que regirá desde el 1° de marzo hasta fines de mayo y estará determinado por la fórmula de movilidad.

Además, el ministro de Economía, Sergio Massa, y la titular de la ANSES, Fernanda Raverta, informaron que se entregará un bono de $15.000 en marzo, abril y junio para quienes cobren la mínima.

De este modo, la jubilación mínima será de $58.665 desde el próximo mes, o $73.665 si se tiene en cuenta el refuerzo.

A aquellos que cobren menos del equivalente a dos jubilaciones mínimas, se les pagará el bono en forma decreciente por un valor mínimo de $5000.

A PARTIR DE MARZO, NINGUNA JUBILACIÓN QUEDARÁ POR DEBAJO DE LOS $73.000



👉🏻 La Directora @ferRaverta y el Ministro @sergiomassa anunciaron el primer aumento por movilidad del 2023 y un refuerzo mensual para titulares de jubilaciones y pensiones que cobren hasta 2 haberes mínimos. pic.twitter.com/UE4YEqtrBc — ANSES (@ansesgob) February 10, 2023

Esta es la primera de las cuatro actualizaciones de las jubilaciones que se dan en el año se confirmó luego de que se diera a conocer el índice de salarios.

El aumento para los jubilados y pensionados se calcula de manera trimestral y a partir de un coeficiente compuesto por el índice de salarios y la recaudación previsional.

La mejora en las prestaciones previsionales llegará a más 18 millones de personas, entre jubilados, pensionados y beneficiarios de las asignaciones que paga la ANSES.

El bono volvió a aparecer

El Gobierno estaba obligado a entregar un bono adicional, ya que con la última actualización que se realizó en diciembre -que fue del 15,62%- y el bono de $10.000 que se pagó en diciembre, enero y febrero, la jubilación mínima quedó por encima de los $60.0000.

Es decir que solo con el aumento de la fórmula de movilidad, el haber mínimo hubiese quedado por debajo de lo que cobraron los jubilados durante el mes pasado. Por lo tanto, era necesario un refuerzo para que la jubilación mínima de marzo quede por encima de la de febrero.

“Ningún jubilado va a cobrar menos de $73.665″, dijo Raverta este viernes.

Este bono adicional es el primero que entrega la ANSES en el año. En 7 de los 12 meses del último año hubo bonos para los jubilados. En abril se pagó un refuerzo de $6000, en mayo otro de $12.000 y en agosto de $5000, mientras que en septiembre ($4000), octubre y noviembre ($7000) se pagó un bono dividido en tres tramos, al igual que el último refuerzo que se pagó en diciembre ($7000) de 2022, enero ($10.000) y febrero ($10.000) de 2023.

Los bonos solo los reciben los jubilados y pensionados de haberes más bajos y no se toman en cuenta para los futuros incrementos de los haberes. Se calcula que más de 2 millones de jubilados y pensionados no cobran el bono y no cuentan con ninguna compensación.

Asimismo, la Asignación Universal por Hija e Hijo (AUH), que también que también se actualiza por el índice de movilidad, subirá a $11.465.

Los aumentos de las jubilaciones en 2022

Los aumentos por la fórmula de movilidad se dan cuatro veces por año, en marzo, junio, septiembre y diciembre.

En marzo de 2022, las jubilaciones, AUH y otras asignaciones tuvieron un alza de 15%.

En junio de 2022, el aumento fue de 12,28%.

En septiembre de 2022, la mejora fue de 15,58%.

En diciembre de 2022, la suba fue de 15,6%.

Para los de ingresos mínimos (hasta dos jubilaciones) hubo dos tandas de bonos extraordinarios (abril-mayo y septiembre, octubre y noviembre) en compensación por la alta inflación