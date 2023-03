El drama energético de Lomas de Zamora: entre la falta de luz y una baja tensión que asusta

Los 15328 hogares y empresas de Lomas de Zamora que en la tarde de este lunes están sin luz, en medio de una histórica ola de calor, deben pensar que no hay ninguna condición peor para atravesar estos días en casa o en el trabajo, sin embargo, la muy baja tensión -encima oscilante- que padecen miles de usuarios que sí tienen suministro se asemeja mucho a ese padecimiento y encima pone en riesgo los equipos domésticos, comerciales o industriales.

Si bien las estadísticas oficiales no reflejan la cantidad de vecinos que reciben una tensión muy por debajo de la esperada, vivir en este municipio, presenciar una charla entre vecinos, o un recorrido por las redes sociales alcanza para advertir que miles de hogares y empresas sufren por estos días de baja tensión, de muy baja tensión, y para peor con bruscas oscilaciones por las cuales una misma lamparita en casi siempre parece una tenue vela y por ráfagas se asemeja a un reflector.

El video muestra un tester midiendo la tensión de línea en una vivienda de Lomas de Zamora este lunes 13 de marzo.

En cualquier caso, se trata de un drama, de vivir en estado de emergencia, con abuelos que se quedan sin refrigeración, o familias que ven alterada su vida cotidiana. Estar sin luz o con muy baja tensión durante días o semanas implica vivir una condición extraordinaria, que se da sólo en ciudades que viven situaciones de guerra o desastre natural, pero que en el conurbano bonaerense forman parte de la escena cotidiana, apenas ante una sucesión de días calurosos en pleno verano, nada que pueda sorprender demasiado.

Los que saben dicen que los equipos que más sufren son los que tienen motores -como los bombeadores de agua, las heladeras, los lavarropas-, pero también otros dispositivos electrónicos se pueden ver afectados, sobre todo si en algún momento existe un pico de tensión que supera lo esperado.

De acuerdo a las Normas de Calidad del Servicio que el Ente Regulador Energético le fijó a las distribuidoras para el quinquenio 2017-2021, las empresas están obligadas a brindar un servicio en el que la tensión domiciliaria varíe en hasta un 8 por ciento más o menos. Eso quiere decir que a partir de los 220 voltios esperados, está tolerada una tensión de entre 202 y 238 voltios aproximadamente. Por encima o debajo de esos registros, la empresa está incumpliendo sus obligaciones, podría ser multada y el vecino obtener un resarcimiento económico.

Un dispositivo de medición de los que se pueden poner en el tablero principal de la casa o un simple tester alcanzan por estos días para dar cuenta que la tensión puede descender por debajo de los 150 voltios, “recuperase” hasta los 180 , volver a bajar a 160, recuperar por unos segundos los 210, caer a los 200 y así seguir oscilando entre una tensión baja o muy baja, con el riesgo de que, en el momento en que se recupera ocurran micro picos de tensión que puedan quemar las fuentes de alimentación de los equipos electrónicos.

“La recomendación es desenchufar todo, pero si hacemos eso nos quedamos días enteros sin luz, entonces uno se tiene que arriesgar a que las cosas se quemen para poder seguir viviendo más o menos con normalidad”, razona Antonio, uno de los vecinos que se quejó ante InfoRegión.

Pablo, un usuario de Twitter que postea con el usuario @pablogm, es vecino de Lomas de Zamora y publicó sucesivamente imágenes de su tester -un pequeño instrumento electrónico que mide la tensión- para demostrar que en su caso la tensión oscila entre los 163 y los 198 voltios.

Así seguimos. 163 volts. Van a prender fuego todo. Cliente 01684302 y 01684303 pic.twitter.com/g6c0UOJBnJ — pablogm (@pablogm044) March 13, 2023

“Toda la semana con baja tensión. No anda la bomba de agua, no funciona el aire acondicionado y es imposible trabajar así. No pasa de 200 volts”, publicó esta mañana en su cuenta, y a las tres horas actualizó la imagen con 35 voltios menos registrados en su dispositivo: “Así seguimos. 163 volts. Van a prender fuego todo”, se quejó.

Lo mismo ocurre con los usuarios comerciales e industriales, que no pueden producir porque la tensión no alcanza para poner en marcha equipos industriales que requieren toda la tensión correspondiente y un suministro estable para funcionar con normalidad.

El usuario @matydani1, en medio de fuertes insultos contra la compañía, también se quejó de la baja tensión en Lomas de Zamora y en Banfield: “Es impresionante no se puede prender nada hagan algo”, pidió antes de recordar que “ni la heladera arranca”.

Si no se quema ningún equipo de la casa, de todos modos, muchos artefactos no se puden usar. Los lavarropas modernos directamente no arrancan porque cuentan con protección ante baja tensión, las heladeras no enfrían, igual que los acondicionadores de aire. Pero además los microondas no calientan, el ventilador gira lentamente, las pavas eléctricas tardan el triple en calentar el agua del mate, y en ocasiones -si es que arranca- hay que apagar el motor del agua para que haya luz en alguna parte de la casa.

El problema es que, ante tanta interrupción del servicio eléctrico, los reclamos por baja tensión prácticamente no tienen destino dentro de la empresa Edesur, y la zona afectada por ese mal aparece en los informes como si estuviera recibiendo un servicio normal, que además se cobra con valores propios de quien está cumpliendo con su obligación.

Sin empresa que atienda los reclamos y con el ENRE (el enter regulador de la energía eléctrica) desbordado de reclamos, la baja tensión pone a prueba cotidianamente no sólo los aparatos domésticos sino también la paciencia de los vecinos.

Los barrios de Lomas de Zamora con cortes de luz

Localidad Usuarios sin luz Llavallol 9921 Cuartel IX 3752 Lomas 3696 Temperley 594 Información obtenida a las 17.30 del 13 de marzo de 2023

