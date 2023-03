Aníbal Fernández le respondió a Kicillof y a Berni: “Si están viendo otro canal, yo no tengo la culpa”

El ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, le respondió al gobernador Axel Kicillof y a su par bonaerense, Sergio Berni, tras el pedido de explicaciones por el envío de un comando de fuerzas federales de la provincia.

En la misma línea, Fernández reveló que los detalles de las reuniones con los secretarios de Seguridad de los distritos del conurbano para coordinar la medida estaban a disposición. “¿Por qué no lo saben? Muchachos, si ustedes están viendo otro canal, yo no tengo la culpa. Nosotros trabajamos todos los días de la misma manera”, se preguntó luego de que Berni alegara no estar al tanto del envío de efectivos.

El reclamo surge luego de que el funcionario del Ejecutivo diagramara la instalación de bases operativas en el Conurbano sin diagramar esfuerzos con el Ministerio de Seguridad de la provincia. Las cinco bases estarán en La Plata, Avellaneda, La Matanza, Pilar y Tigre y buscan “prevenir” situaciones en materia de seguridad.

“La respuesta tiene que ser inmediata, por eso me da bronca lo de la carta”, contrapuso Aníbal Fernández al tiempo que cuestionó la misiva que publicó el gobernador Kicillof y la falta de diálogo con Berni. “No, el señor es muy importante para hablar con nosotros, no habla con terrenales, habla con semidioses como la mitología griega”, ironizó respecto al ministro provincial.

En declaraciones radiales, el ministro precisó: “Lo peor que puede pasar es correr de atrás al delito. Intentamos prevenir para que no tengamos dolores de cabeza y complicaciones. A veces las cosas no salen, no por falta de vocación ni inversión y profundidad del tema, sino que faltaba un poquitito de ventaja para que se cumpliera con lo que estábamos pensando entre todos”.

Tras tomar conocimiento del operativo que estaba desarrollando el titular de la cartera nacional, Kicillof envió una carta donde le consultaba formalmente al ministro si había consultado y su par provincial, con quien mantienen una tensa relación, respecto al despliegue en la Provincia. La tensión entre Casa Rosada y la gobernación continúa.