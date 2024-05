Alimentos retenidos: “La Justicia no se puede entrometer en la política pública”, dijo Adorni

El Gobierno consideró este lunes que “la Justicia no se puede entrometer en la política pública” luego de que el juez Sebastián Casanello le ordenó al Ministerio de Capital Humano que indique qué alimentos son y se disponga su distribución.

“Siempre fuimos respetuosos de la Justicia, lo que no quiere decir que utilicemos instrumentos legales cuando no estemos de acuerdo. Vamos a apelar esas decisiones. La Justicia no se puede entrometer en la política pública”, expresó el vocero presidencial, Manuel Adorni.

El juez federal Sebastián Casanello fijó un plazo de 72 horas para la presentación del plan de distribución de los alimentos retenidos en galpones. Además, pide que se informe qué insumos son y la fecha de vencimiento.

Juan Grabois había presentado una medida cautelar, basado en la nota periodística que develó la retención de alimentos en medio de la crisis de los comedores.

Ayer, el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, monseñor Oscar Ojea, pidió que sean “entregadas rápidamente” las cinco mil toneladas de alimentos almacenadas por el Gobierno.