Temperley sumó a un “Brujo” a su plantel profesional ¿De quién se trata?

El Club Atlético Temperley anunció en sus canales oficiales que durante las próximas 2 semanas tendrá a prueba a David Mulenga, un futbolista de 17 años oriundo de Zambia. El jóven apodado “el Brujo” afirmó que “ya es parte de la familia más grande del sur” en su presentación oficial.

Asimismo desde el Gasolero se indicó que el nacido en Zambia es categoría 2005 y entrenará con la Reserva mientras vive en la pensión de la institución al tiempo que será evaluado por los profesores.

🧒🏾 MULENGA, LA PROMESA AFRICANA QUE LLEGA A TEMPERLEY



David Mulenga, joven proveniente de Zambia, llegó a la Argentina y desde mañana entrenará con la reserva, vivirá en la pensión del club y estará dos semanas a prueba.@Martecoll



Mulenga nació y se crió en Livingstone, una ciudad situada a casi 500 km de la capital de su país, Lusaka y vino a nuestro país para cumplir su sueño de debutar en primera.

El argentino Martín Shatal, quien se dedica al video análisis de los jugadores, comenzó una iniciativa en las redes sociales para que un equipo argentino le dé una oportunidad a Mulenga, quien se desempeñaba en la tercera división de zambiana.

La llegada de Mulenga a Argentina

La llegada de Mulenga a Argentina no fue fácil, si bien desde octubre del 2023 se empezaron a gestionar los papeles para que el joven de Zambia llegue a Argentina, no fue hasta el año siguiente que consiguió su visado que le permitió viajar a Buenos Aires. Desde el “Gasolero” se esperaba que el futbolista realizara sus respectivas pruebas a principio de este año, pero no pudo concretarse.

Ese fue el inicio de un largo sueño, donde se llegó a un acuerdo de que desde este martes se entrenará con la reserva, vivirá en la pensión del “Gasolero” y estará dos semanas a pruebas en donde, en caso de cumplir con las expectativas del cuerpo técnico, podrá sumarse a las juveniles del club de Turdera.