Los Andes quiere la primera victoria de la competencia

En la previa al paro en el fútbol, Los Andes recibirá mañana a Defensores de Belgrano por la Fecha 3 del torneo de la Primera Nacional. El objetivo es conseguir la primera victoria de la competencia.

El encuentro se disputará el sábado, desde las 17, en el Estadio Eduardo Gallardón. Wenceslao Meneses será el encargado de impartir justicia en este duelo, que será transmitido por lpfplay.com.

Los Andes, que integra la Zona A, acumula dos unidades, producto de dos empates. El último fue ante Ciudad Bolívar.