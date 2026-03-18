Temperley pierde a “Chichón” Nieto para el clásico vs Los Andes

Temperley no podrá contar con Luciano Nieto por lesión de cara al duelo ante Los Andes del domingo 29 de marzo y suma preocupación en el armado del equipo.

Temperley no podrá contar con Luciano Nieto por lesión de cara al duelo ante Los Andes del domingo 29 de marzo y suma preocupación en el armado del equipo.

Temperley anunció mediante sus canales informativos que Luciano “Chichón” Nieto sufrió un desgarro en el isquiotibial de la pierna izquierda y estará fuera de las canchas por aproximadamente cuatro semanas. Por este motivo se perderá el clásico vs Los Andes que se disputará el próximo domingo 29 de marzo, en un encuentro clave del campeonato.

La lesión de Luciano Nieto obliga al cuerpo técnico a replantear el esquema ofensivo de cara a un partido de alta intensidad como lo es el clásico del Sur ante Los Andes. El atacante venía siendo una pieza importante en el funcionamiento del equipo y su ausencia impacta de lleno en la planificación.

En cuanto al parte médico, Pedro Souto también genera incertidumbre ya que presenta un síndrome vertiginoso y será sometido a estudios para determinar la gravedad del cuadro. Su disponibilidad para el encuentro aún no está confirmada.

Por otro lado, hay noticias positivas para el Gasolero: Gabriel Esparza ya se encuentra recuperado de su esguince de rodilla y podría volver a estar a disposición, mientras que Gian Nardelli también dejó atrás su esguince en el tobillo izquierdo y se perfila como una alternativa para el clásico.