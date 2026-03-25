La imagen de Javier Milei muestra signos de desgaste

Sube la imagen negativa de Javier Milei. El impacto del Caso $Libra y el escándalo de Manuel Adorni.

Sube la imagen negativa de Javier Milei. El impacto del Caso $Libra y el escándalo de Manuel Adorni.

A tres años de gestión y de cara al año de las elecciones, las encuestas comienzan a mostrar el desgaste de la imagen del presidente Javier Milei, salpicado por el escándalo de $Libra, pero también por lo sucedido con Manuel Adorni.

El 53,7% de los argentinos evaluó de manera negativa su gestión, contra un 38,8% de valoración positiva, de acuerdo con un sondeo conocido en las últimas horas, que llevó adelante la consultora OK Media, correspondiente a marzo.

La situación del jefe de Gabinete, con el viaje de su esposa en el avión presidencial para acompañarlo en el viaje a Estados Unidos (país al que acudió para “deslomarse“), también impacta y fuerte. El 73,6% de los consultados consideró que debería renunciar. Incluso entre quienes tienen una imagen positiva del Gobierno, un 30,3% cree que Adorni debe dejar su cargo.

En paralelo, la encuesta midió el impacto del caso $Libra sobre la figura presidencial. Allí, el 65,7% afirmó haber seguido las últimas novedades del escándalo. Sobre ese universo, el 61,3% consideró que el caso perjudica la imagen de Milei, mientras que el 31,7% opinó que no la afecta.