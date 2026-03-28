Milei anunció un proyecto para modificar la Ley de Expropiaciones

En cadena nacional, el presidente Javier Milei anunció el envío al Congreso de un proyecto de ley porque "expropiar está mal" y "para que nunca más la propiedad privada sea puesta en tela de juicio".

En cadena nacional, el presidente Javier Milei anunció el envío al Congreso de un proyecto de ley porque "expropiar está mal" y "para que nunca más la propiedad privada sea puesta en tela de juicio".

El presidente Javier Milei protagonizó una cadena nacional para celebrar el fallo de YPF y anunció el envío al Congreso un proyecto para modificar la Ley de Expropiaciones.

La iniciativa es para que “la arrogancia en la política no nos vuelva a costar otra década perdida, y para que nunca más la propiedad privada sea puesta en tela de juicio en nuestro país”. “Esta administración levantó los platos rotos porque el liberalismo es hacernos cargo de los errores del pasado y de las necesidades del futuro”, subrayó.

El mandatario definió como una “verdad irrefutable” que “expropiar está mal” porque, dijo, “robar está mal”, lo que costó “aproximadamente 12 años de falta de inversiones por culpa del juicio en curso, es decir, menos trabajo, menos empresas, más pobreza e indigencia”.

Cadena Nacional del Presidente Javier Milei sobre el fallo favorable a la República Argentina por YPF en Estados Unidos. pic.twitter.com/FgAXuvled2 — Oficina del Presidente (@OPRArgentina) March 27, 2026

Según dijo, el fallo favorable a Argentina por la estatización de YPF se logró gracias a “pericia jurídica y diplomática del equipo de Gobierno” y por el que “se logró torcer el destino a nuestro favor”. “Ante la adversidad triunfó la perseverancia, ante la perversidad triunfó la constancia. Hoy nos sacamos de encima la espada de Damocles que colgaba sobre nuestras cabezas por culpa de la arrogancia populista”, expresó.

En su discurso, advirtió que “hay quienes quieren leer esta noticia como un logro de la administración que expropió las empresas” en 2012, en referencia a la ex presidenta Cristina Fernández Kirchner y el “inefable” Axel Kicillof. “Nada puede estar más lejos de la verdad”, dijo Milei y añadió que “es una afrenta de los argentinos que pretendan apropiarse de este resultado”,

Para el Presidente, “estos personajes de nuestro pasado nos sumieron en una aventura sucidia que podría habernos costado todo”. “El juicio de YPF comenzó durante la presidencia de Cristina Kirchner, y se perdió en primera instancia durante la presidencia de Alberto Fernández. Ahora, Argentina logró una sentencia histórica en esta administración”, enfatizó.