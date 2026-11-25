La mesa política se reunió ayer para definir la estrategia legislativa de cara a las sesiones extraordinarias.

La mesa política se reunió ayer para definir la estrategia legislativa de cara a las sesiones extraordinarias.

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, encabezó ayer una nueva reunión de la mesa política en la que se confirmó la convocatoria a sesiones extraordinarias, que se extenderán durante diciembre.

El llamado se hará formal este viernes, a través del decreto del el Poder Ejecutivo para que el Congreso pueda sesionar durante el último mes del año.

Asimismo, el temario del intercambio, que duró poco más de una hora cincuenta, giró en torno a la reforma electoral y el Presupuesto 2027, y a la necesidad de definir la estrategia parlamentaria para el último mes del año.

El encuentro se desarrolló en las oficinas del ex Ministerio del Interior y reunió al jefe de Gabinete, Diego Santilli; al ministro de Economía, Luis Caputo; al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; al asesor presidencial Santiago Caputo; y la jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, entre otros.

La intención es incorporar al temario, además del Presupuesto 2027 y la reforma electoral, la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, vinculada con la cuestión Malvinas; el denominado Súper RIGI y el Acuerdo sobre Comercio e Inversiones Recíprocos con Estados Unidos.

La convocatoria se dio en la antesala de una agenda parlamentaria intensa, que comenzará hoy con la presentación del jefe de Gabinete, Diego Santilli, ante el Senado para brindar su primer informe de gestión.

El Poder Ejecutivo retomó el tratamiento de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, que cuenta con media sanción del Senado, luego del traspié que sufrió en Diputados la semana pasada, y avanzar con la discusión del Presupuesto 2027.

Sin embargo, la principal apuesta libertaria está puesta en la reforma electoral, que contempla la eliminación de las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) y comenzará a debatirse el próximo jueves en la Cámara alta.

La agenda de la semana también contempla el debate de la Ley de Ludopatía, cuyo tratamiento continuará este miércoles en comisiones del Senado, donde el oficialismo pretende avanzar con un dictamen propio.