Degli Innocenti respaldó a Medaglia: “Quiso preguntarle a Otero sus propuestas”

El dirigente peronista y ex concejal de Avellaneda, Jorge Degli Innocenti, salió a respaldar al edil Alberto Medaglia por los incidentes que se produjeron en la inauguración de un local de Juntos por el Cambio en Dock Sud.

Avellaneda: Barrueco rechazó “toda forma de violencia política” “Como concejal quería preguntarle a (Luis) Otero cuáles son sus propuestas. No estoy disminuyendo lo que pasó, pero creo que después se cortó ese video, se editó y se vendió cualquier cosa”, sostuvo el ex edil en diálogo con Info Región. La semana pasada, en medio de una inauguración de un local del macrismo en Dock Sud, Otero fue increpado por un grupo de militantes entre los que se encontraba Medaglia. Desde Juntos por el Cambio difundieron el video por redes sociales. En este sentido, Degli Innocenti consideró que desde el macrismo capitalizan estos episodios porque “no pueden hablar de lo que ellos hicieron, económica y políticamente”.

“Si creen que con esto van a sacar dos votos más se equivocan. El que está seguro ya está y el que no, se va a guiar por el bolsillo”, evaluó.

Sobre el hecho, aseveró que “de los 20 que estaban ahí, 16 no eran de Dock Sud, por eso saltan vecinos que salen en el video. Pero no hubo una agresión a Otero”.

Defensa

Sostuvo luego que Medaglia “es un tipo recontra solidario, que estaba ahí con la hija y le quiso preguntar a Otero qué van a hacer por el distrito”. “Si hay actitudes, pero no hay ninguna violencia, no están con nada, no hay palos y sobre todo, como está recortado, no se escucharon todas las provocaciones del otro lado”, advirtió.

Y añadió: “Una semana antes nosotros tuvimos una provocación en una actividad que tuvimos, donde estaba yo, mi hijo y cuatro chicas. Ya la elección anterior también vinieron 4 o 5 de un grupo que rivalizaba con nosotros que se nos vinieron al humo, a agredir, criticando al intendente. Estas cosas en campaña pasan”.

Sin embargo, destacó que hay una “sana convivencia” en Avellaneda entre los dirigentes de todos los sectores políticos y sugirió que debería haber un debate televisivo para descomprimir. “En instancias electorales se aprovechan estas circunstancias, por eso es importante destacar que estamos en contra y repudiamos toda violencia”, completó.

Expectativas

Por último, se refirió a las expectativas a muy pocos días de las elecciones primarias y aseguró que aún más que en otras elecciones la recepción de la gente es “muy buena”. “Tenemos mucha tranquilidad porque realmente estamos trabajando mucho, desarrollando nuestra gestión que tiene una premisa clara que es estar en todos los barrios, con lo cual para nosotros implica una alta credibilidad”, finalizó.