Inundaciones: Tener el agua a la cintura y temer que roben lo que queda

El agua sigue subiendo y la gente ruega “que no llueva más”. La situación en 9 de Abril y Transradio es insostenible, ya fueron 270 los evacuados pero hubo familias que se vieron obligadas a quedarse en sus hogares a pesar de “tener el agua a la cintura”. El temor es a que les roben lo poco que queda, tras la inundación.

“Yo vivo en Salgary y Lasalle y el agua afuera nos llega al pecho”, indicó Elizabeth, una vecina de 9 de Abril que es madre de dos nenas de 5 y 1 año. “Mi esposo no puede salir a trabajar por miedo a que nos roben, tuve que mandar a mis nenas a la casa de su tía y con mi esposo llevamos al primer piso todo lo que pudimos”, relató angustiada la joven que aseguró que el agua empezó a subir el domingo y continuaba ayer.

Patricia es otra vecina que se vio sumamente afectada por las inundaciones. “Está re contra inundado, me tuve ir porque ya no se podía estar más pero se quedó mi hija cuidando, que tiene una habitación más alta y no fue alcanzada por el agua, pero siempre alguien se tiene que quedar a cuidar porque sino te roban todo”, aseguró.

En diálogo con Info Región, la mujer lamentó la situación y ruega para que no haya más precipitaciones. “Si sigue lloviendo no sé lo que va a pasar, quiero que baje el agua para poder volver a mi casa”, señaló. “Lo que uno pierde es mucho, me pierdo de trabajar, pierdo mis pertenencias”, admitió Patricia, pero aclaró que no tenía contabilizado todo lo que destruyó el agua. “Cuando me fuí de casa había más de 70 centímetros de agua adentro”, recordó.

Ante la problemática que están afrontando los vecinos desde el fin de semana, el Municipio realizó evacuaciones. Eran 270 las personas evacuadas, entre mujeres, hombres y niños.