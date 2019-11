Lanús: El oficialismo buscará sesionar tras el fallido intento del viernes

Este miércoles, desde las 11, se realizará una nueva sesión ordinaria en el Concejo Deliberante de Lanús, tras el fallido intento del viernes en el que la oposición no dio quórum y denunció “despidos masivos por persecución política”. Desde el oficialismo, en tanto, acusaron a sus pares opositores de poner “palos en la rueda”.

En la sesión está previsto que se discuta la preparatoria de la ordenanza Fiscal e Impositiva en la que se establecerá los valores de las tasas municipales del próximo año y se tratarán las demás iniciativas que quedaron pendientes del viernes.

Cruces

La sesión del viernes estaba programada para las 11, pero se pospuso varias horas y cuando el timbre sonó se hicieron presente solo diez concejales, todos del oficialismo, por lo que no hubo quórum. Justamente uno de los temas que se pusieron en foco fue el de la ordenanza Fiscal e Impositiva, ya que desde el oficialismo consideraron que el peronismo buscaba no tratarla “ya que sin eso no se puede gobernar”.

Por su parte, desde un sector de la oposición aseguraron que ya tenían en claro que se rechazarían la Fiscal e Impositiva y reafirmaron que eso no tuvo vinculación con la ausencia en el recinto.