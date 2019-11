Para Moyano, es un “error” que la CGT no pida un bono de fin de año

El dirigente cargó contra la central obrera, que había anunciado que no reclamará un plus salarial al presidente electo Alberto Fernández.

El secretario general del Sindicato de Camioneros, Hugo Moyano, apuntó contra la Confederación General de Trabajo (CGT) al señalar que es un “error” que los dirigentes de la central obrera “hayan expresado que no se necesita” un bono de fin de año.

“Lo que han expresado sobre el bono es un error: Si creen que sus salarios son suficientemente altos como para no pedirlo, que se callen la boca y no lo hagan, pero que no creen el clima de que nadie está en condiciones de dar un aumento”, indicó el dirigente en declaraciones radiales.

En esa sintonía, el presidente de Independiente explicó que “habría que preguntarle a cada trabajador de los sindicatos de la CGT si están de acuerdo con lo que dicen los dirigentes”. “Yo creo que no porque se ha perdido mucho el poder adquisitivo”, subrayó Moyano.

Semanas atrás, el dirigente Héctor Daer había descartado la posibilidad de que la central obrera reclame el pago universal de un bono extraordinario de fin de año al reafirmar que el reclamo deberá evaluarse sector por sector, y que, “donde la actividad dé, el sindicato lo pedirá”.

“No estamos en un momento de puja distributiva; estamos en un momento de sobrevida. Donde la actividad dé para pedir un bono, el sindicato lo pedirá. Estamos en una situación que no es normal”, recalcó el hombre de la CGT.